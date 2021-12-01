https://ria.ru/20211201/putin-1761644889.html
Путин высоко оценил развитие сотрудничества с Италией и Испанией
Путин высоко оценил развитие сотрудничества с Италией и Испанией - РИА Новости, 01.12.2021
Путин высоко оценил развитие сотрудничества с Италией и Испанией
Россия выстраивает двусторонние отношения с Италией на основе тесных исторических связей и взаимной симпатии народов двух стран, придает большое значение... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:24
2021-12-01T14:24
2021-12-01T14:24
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия выстраивает двусторонние отношения с Италией на основе тесных исторических связей и взаимной симпатии народов двух стран, придает большое значение контактам с Испанией, которые развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин."Отношения с Итальянской республикой выстраиваются на прочных традициях сотрудничества, тесных исторических и культурных связях, искренней взаимной симпатии народов двух стран", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот в Кремле.Он отметил, что в этом году Италия успешно председательствовала в "группе двадцати", провела "весьма результативный саммит "Двадцатки", посвященный борьбе с пандемией, восстановлению мировой экономики и сохранению климата. Путин указал, что Россия поддерживает регулярные телефонные контакты с премьер-министром Марио Драги, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы международной, региональной и двусторонней повестки дня. Также в текущем году продолжается реализация крупной совместной инициативы в культурной сфере - перекрестного года музеев, напомнил президент.Он добавил, что Россия также придает большое значение контактам с Испанией, и они развиваются "довольно успешно"."Характерно, что, несмотря на пандемию, улучшаются показатели двустороннего товарооборота, реализуются совместные проекты, поддерживается взаимовыгодный диалог на политическом уровне, а также весьма активные деловые и культурные связи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211015/kultura-1754763595.html
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в мире, испания, италия, владимир путин, марио драги, россия
Путин высоко оценил развитие сотрудничества с Италией и Испанией
Президент Путин высоко оценил развитие сотрудничества России с Италией и Испанией