https://ria.ru/20211201/putin-1761639448.html
Путин рассказал о планах развития российско-индийского сотрудничества
Путин рассказал о планах развития российско-индийского сотрудничества - РИА Новости, 01.12.2021
Путин рассказал о планах развития российско-индийского сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе визита в Индию планируется наметить новые масштабные инициативы. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:05
2021-12-01T14:05
2021-12-01T14:09
индия
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе визита в Индию планируется наметить новые масштабные инициативы."На следующей неделе предстоит визит в Индию, в ходе переговоров с премьер-министром (Нарендрой) Моди, наметим новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства. Это партнерство приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам", - сказал Путин в среду на церемонии вручения послами верительных грамот.По его словам, "хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств".
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индия, владимир путин
14:05 01.12.2021 (обновлено: 14:09 01.12.2021)
Путин рассказал о планах развития российско-индийского сотрудничества
Президент Путин: во время визита в Индию планируется наметить новые масштабные инициативы
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что в ходе визита в Индию
планируется наметить новые масштабные инициативы.
"На следующей неделе предстоит визит в Индию, в ходе переговоров с премьер-министром (Нарендрой) Моди, наметим новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства. Это партнерство приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам", - сказал Путин в среду на церемонии вручения послами верительных грамот.
По его словам, "хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств".