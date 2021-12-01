https://ria.ru/20211201/putin-1761639448.html

Путин рассказал о планах развития российско-индийского сотрудничества

Путин рассказал о планах развития российско-индийского сотрудничества - РИА Новости, 01.12.2021

Путин рассказал о планах развития российско-индийского сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе визита в Индию планируется наметить новые масштабные инициативы. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:05

2021-12-01T14:05

2021-12-01T14:09

индия

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе визита в Индию планируется наметить новые масштабные инициативы."На следующей неделе предстоит визит в Индию, в ходе переговоров с премьер-министром (Нарендрой) Моди, наметим новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства. Это партнерство приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам", - сказал Путин в среду на церемонии вручения послами верительных грамот.По его словам, "хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств".

https://ria.ru/20211129/omikron-1761215366.html

индия

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индия, владимир путин