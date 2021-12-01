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Путин пригласил в Россию президента Бразилии
Путин пригласил в Россию президента Бразилии - РИА Новости, 01.12.2021
Путин пригласил в Россию президента Бразилии
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в РФ лидера Бразилии Жаира Болсонару. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:55
2021-12-01T13:55
2021-12-01T14:19
бразилия
владимир путин
россия
жаир болсонару
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в РФ лидера Бразилии Жаира Болсонару.Путин отметил, что Бразилия в 2022-2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам российского лидера, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество по различным областям"Будем рады видеть президента Бразилии в России", - сказал Путин.
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бразилия, владимир путин, россия, жаир болсонару
13:55 01.12.2021 (обновлено: 14:19 01.12.2021)
Путин пригласил в Россию президента Бразилии
Президент Путин через посла пригласил главу Бразилии в Россию