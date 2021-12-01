https://ria.ru/20211201/putin-1761636370.html
Россия принимает адекватные военно-технические меры, заявил Путин
Россия принимает адекватные военно-технические меры, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2021
Россия принимает адекватные военно-технические меры, заявил Путин
Российская Федерация принимает адекватные военно-технические действия, не мы кому-то угрожаем, а угрозы подступают к нашим границам, заявил президент РФ... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:52
2021-12-01T13:52
2021-12-01T13:52
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская Федерация принимает адекватные военно-технические действия, не мы кому-то угрожаем, а угрозы подступают к нашим границам, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот."В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры, но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвиняют нас в этом с учётом реального положения дел, то есть, сваливать, как у нас в народе говорят, с больной головы на здоровую, как минимум безответственно", - сказал Путин.
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в мире, владимир путин, россия
Россия принимает адекватные военно-технические меры, заявил Путин
Президент Путин: Россия принимает адекватные военно-технические меры