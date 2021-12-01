https://ria.ru/20211201/putin-1761632873.html
Путин обратится к участникам съезда "Единой России" 4 декабря
Путин обратится к участникам съезда "Единой России" 4 декабря - РИА Новости, 01.12.2021
Путин обратится к участникам съезда "Единой России" 4 декабря
Президент РФ Владимир Путин обратится к участникам съезда партии "Единая Россия", который пройдет 4 декабря в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:38
2021-12-01T13:38
2021-12-01T13:44
политика
владимир путин
дмитрий песков
единая россия
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратится к участникам съезда партии "Единая Россия", который пройдет 4 декабря в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, примет ли президент участие в мероприятии.При этом представитель Кремля не стал уточнять, будет ли присутствие главы государства личным.Партия "Единая Россия" в декабре отмечает 20-летие.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, россия
13:38 01.12.2021 (обновлено: 13:44 01.12.2021)
Путин обратится к участникам съезда "Единой России" 4 декабря
Президент Путин обратится к участникам съезда "Единой России" 4 декабря