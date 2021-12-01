https://ria.ru/20211201/putin-1761632873.html

Путин обратится к участникам съезда "Единой России" 4 декабря

Путин обратится к участникам съезда "Единой России" 4 декабря - РИА Новости, 01.12.2021

Путин обратится к участникам съезда "Единой России" 4 декабря

Президент РФ Владимир Путин обратится к участникам съезда партии "Единая Россия", который пройдет 4 декабря в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:38

2021-12-01T13:38

2021-12-01T13:44

политика

владимир путин

дмитрий песков

единая россия

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратится к участникам съезда партии "Единая Россия", который пройдет 4 декабря в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, примет ли президент участие в мероприятии.При этом представитель Кремля не стал уточнять, будет ли присутствие главы государства личным.Партия "Единая Россия" в декабре отмечает 20-летие.

https://ria.ru/20211201/partiya-1761229101.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, россия