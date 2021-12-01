https://ria.ru/20211201/putin-1761632186.html

Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря

Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря - РИА Новости, 01.12.2021

Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:36

2021-12-01T13:36

2021-12-01T14:19

политика

владимир путин

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

центр международной торговли

манеж

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства", — сказал представитель Кремля.Из-за мер по коронавирусу число журналистов ограничат до 500, а пространство увеличат."Будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор. Мы будем следовать всем требованиям", — отметил Песков.Он добавил, что из-за этого пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж. Поскольку количество участников будет ограничено, то на мероприятие не будет свободной аккредитации."Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы пригласим региональные СМИ", — пояснил Песков.Пресс-секретарь добавил, что для участия нужно будет сдавать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.

https://ria.ru/20211201/bezopasnost-1761600591.html

https://ria.ru/20211130/putin-1761463264.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), центр международной торговли, манеж