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Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря
Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря - РИА Новости, 01.12.2021
Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря
Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:36
2021-12-01T14:19
политика
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
центр международной торговли
манеж
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства", — сказал представитель Кремля.Из-за мер по коронавирусу число журналистов ограничат до 500, а пространство увеличат."Будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор. Мы будем следовать всем требованиям", — отметил Песков.Он добавил, что из-за этого пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж. Поскольку количество участников будет ограничено, то на мероприятие не будет свободной аккредитации."Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы пригласим региональные СМИ", — пояснил Песков.Пресс-секретарь добавил, что для участия нужно будет сдавать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.
https://ria.ru/20211201/bezopasnost-1761600591.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), центр международной торговли, манеж
13:36 01.12.2021 (обновлено: 14:19 01.12.2021)
 
Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря

Президент Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства", — сказал представитель Кремля.
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"Будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор. Мы будем следовать всем требованиям", — отметил Песков.
Он добавил, что из-за этого пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж. Поскольку количество участников будет ограничено, то на мероприятие не будет свободной аккредитации.
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17 декабря 2020, 11:44Инфографика
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
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"Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы пригласим региональные СМИ", — пояснил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что для участия нужно будет сдавать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.
Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.
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ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Центр международной торговлиМанеж
 
 
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