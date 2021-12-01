https://ria.ru/20211201/putin-1761615705.html
Путин поручил установить требования об использовании отечественного софта
Путин поручил установить требования об использовании отечественного софта - РИА Новости, 01.12.2021
Путин поручил установить требования об использовании отечественного софта
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:24
2021-12-01T12:24
2021-12-01T13:48
владимир путин
экономика
технологии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической инфраструктуре, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных ... на установление обязательного требования о преимущественном использовании отечественного программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами критической информационной инфраструктуры РФ", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 июля 2022 года.Президент также поручил правительству до 1 июля следующего года внести изменения в законодательство, предусмотрев налоговое стимулирование компаний, внедряющих отечественный софт на основе искусственного интеллекта. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на налоговое стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта..." - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 июля 2022 года.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным попросил президента облечь проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в нормы федерального закона.
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владимир путин, экономика, технологии
12:24 01.12.2021 (обновлено: 13:48 01.12.2021)
Путин поручил установить требования об использовании отечественного софта
Президент Путин поручил установить требования об использовании отечественного софта
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил кабмину до 1 июля установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической инфраструктуре, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных ... на установление обязательного требования о преимущественном использовании отечественного программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами критической информационной инфраструктуры РФ", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 июля 2022 года.
Президент также поручил правительству до 1 июля следующего года внести изменения в законодательство, предусмотрев налоговое стимулирование компаний, внедряющих отечественный софт на основе искусственного интеллекта. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации
обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на налоговое стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта..." - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 июля 2022 года.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев
в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным попросил президента облечь проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в нормы федерального закона.