https://ria.ru/20211201/putin-1761615705.html

Путин поручил установить требования об использовании отечественного софта

Путин поручил установить требования об использовании отечественного софта - РИА Новости, 01.12.2021

Путин поручил установить требования об использовании отечественного софта

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:24

2021-12-01T12:24

2021-12-01T13:48

владимир путин

экономика

технологии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической инфраструктуре, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных ... на установление обязательного требования о преимущественном использовании отечественного программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами критической информационной инфраструктуры РФ", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 июля 2022 года.Президент также поручил правительству до 1 июля следующего года внести изменения в законодательство, предусмотрев налоговое стимулирование компаний, внедряющих отечественный софт на основе искусственного интеллекта. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на налоговое стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта..." - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 июля 2022 года.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным попросил президента облечь проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в нормы федерального закона.

https://ria.ru/20211201/putin-1761618557.html

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владимир путин, экономика, технологии