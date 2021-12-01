Украине придется сделать выводы после слов Путина

00:56 01.12.2021 (обновлено: 00:58 01.12.2021)
Пушков дал Украине совет после предупреждения Путина
Сенатор Пушков посоветовал Украине "сделать выводы" после слов Путина о "красных линиях"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Украине и Западу "сделать выводы" после слов президента России Владимира Путина о "красных линиях".
Как ранее заявил глава государства на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!", Москва уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине ударных комплексов, угрожающих России. "Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает", - подчеркнул он. При этом Путин выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий".
"Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.