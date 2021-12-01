https://ria.ru/20211201/pushkov-1761561530.html

Украине придется сделать выводы после слов Путина

Пушков дал Украине совет после предупреждения Путина - РИА Новости, 01.12.2021

Украине придется сделать выводы после слов Путина

Сенатор Алексей Пушков посоветовал Украине и Западу "сделать выводы" после слов президента России Владимира Путина о "красных линиях". РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:56

2021-12-01T00:56

2021-12-01T00:58

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владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Украине и Западу "сделать выводы" после слов президента России Владимира Путина о "красных линиях".Как ранее заявил глава государства на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!", Москва уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине ударных комплексов, угрожающих России. "Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает", - подчеркнул он. При этом Путин выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий"."Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/putin-1761482771.html

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в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, алексей пушков, нато, россия