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В Госдуме попросили Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов

В Госдуме попросили Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов - РИА Новости, 01.12.2021

В Госдуме попросили Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T03:10

2021-12-01T03:10

2021-12-01T05:15

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сергей леонов

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на коронавирус в размере не более одной тысячи рублей, так как многие граждане по ряду причин вынуждены проводить исследования за свой счет. Письмо имеется в распоряжении РИА Новости.Парламентарий отметил, что сейчас стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тысячи рублей в зависимости от места сдачи и времени изготовления анализа, при этом себестоимость данного исследования составляет не более 500 рублей.Также Леонов обратил внимание, что предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус необходимо при выезде за рубеж или возвращении в РФ, нередко работодатели требуют его прохождение за счет работника при приеме на работу, а также после выхода из отпуска, кроме этого, без ПЦР-теста нельзя посещать различные учреждения и массовые мероприятия во многих субъектах страны.Отмечается, что граждане самостоятельно сдают тесты в коммерческих лабораториях в случае появления симптомов коронавируса, так как в ряде регионов приходится долго ждать результатов лабораторных исследований при обращении за медицинской помощью.

https://ria.ru/20211130/test-1761516806.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей леонов