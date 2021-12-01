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Распространение коронавируса
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В Госдуме попросили Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов
В Госдуме попросили Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов - РИА Новости, 01.12.2021
В Госдуме попросили Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:10
2021-12-01T05:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей леонов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на коронавирус в размере не более одной тысячи рублей, так как многие граждане по ряду причин вынуждены проводить исследования за свой счет. Письмо имеется в распоряжении РИА Новости.Парламентарий отметил, что сейчас стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тысячи рублей в зависимости от места сдачи и времени изготовления анализа, при этом себестоимость данного исследования составляет не более 500 рублей.Также Леонов обратил внимание, что предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус необходимо при выезде за рубеж или возвращении в РФ, нередко работодатели требуют его прохождение за счет работника при приеме на работу, а также после выхода из отпуска, кроме этого, без ПЦР-теста нельзя посещать различные учреждения и массовые мероприятия во многих субъектах страны.Отмечается, что граждане самостоятельно сдают тесты в коммерческих лабораториях в случае появления симптомов коронавируса, так как в ряде регионов приходится долго ждать результатов лабораторных исследований при обращении за медицинской помощью.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей леонов
03:10 01.12.2021 (обновлено: 05:15 01.12.2021)
 
В Госдуме попросили Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов

Депутат Госдумы Леонов попросил Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов до тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на коронавирус в размере не более одной тысячи рублей, так как многие граждане по ряду причин вынуждены проводить исследования за свой счет. Письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

"Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР. Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан РФ не более одной тысячи рублей", - говорится в письме Леонова Голиковой.

Парламентарий отметил, что сейчас стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тысячи рублей в зависимости от места сдачи и времени изготовления анализа, при этом себестоимость данного исследования составляет не более 500 рублей.
Также Леонов обратил внимание, что предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус необходимо при выезде за рубеж или возвращении в РФ, нередко работодатели требуют его прохождение за счет работника при приеме на работу, а также после выхода из отпуска, кроме этого, без ПЦР-теста нельзя посещать различные учреждения и массовые мероприятия во многих субъектах страны.
Отмечается, что граждане самостоятельно сдают тесты в коммерческих лабораториях в случае появления симптомов коронавируса, так как в ряде регионов приходится долго ждать результатов лабораторных исследований при обращении за медицинской помощью.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей Леонов
 
 
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