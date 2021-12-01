https://ria.ru/20211201/prorektor-1761580579.html
Проректор ОмГМУ, заявивший о поддельном сертификате коллеги, покинул пост
Проректор ОмГМУ, заявивший о поддельном сертификате коллеги, покинул пост - РИА Новости, 01.12.2021
Проректор ОмГМУ, заявивший о поддельном сертификате коллеги, покинул пост
Проректор по региональному развитию здравоохранения Омского государственного медицинского университета Николай Николаев, слова которого о подделанном... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:37
2021-12-01T09:37
2021-12-01T09:38
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вакцинация россиян от covid-19
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ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Проректор по региональному развитию здравоохранения Омского государственного медицинского университета Николай Николаев, слова которого о подделанном сертификате о вакцинации у умершей от COVID-19 преподавательницы стали предметом служебной проверки, написал заявление об увольнении по собственному желанию с данного поста, но остается работать в вузе, рассказали в пресс-службе ОмГМУ.Полномочия Николаева ранее были приостановлены в связи со служебной проверкой после его утверждений о том, что у скончавшейся после перенесенного коронавируса доцента ОмГМУ Ольги Широковой был поддельный сертификат о вакцинации. По его версии, женщина на самом деле не делала прививку. Позже ректор вуза Мария Ливзан заявила, что ОмГМУ не уполномочен проверять подлинность подобных документов."Обязанности проректора по региональному развитию здравоохранения временно возложены на проректора по научно-исследовательской работе, профессора Андрея Валерьевича Писклакова", - пояснили в пресс-службе университета.Николаев продолжит работать в вузе на должности профессора кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии, а также заниматься журналом "Научный вестник ОмГМУ" и руководить работой Проектного офиса вуза.
https://ria.ru/20211102/covid-19-1757342627.html
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общество, коронавирусы, омский государственный медицинский университет, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:37 01.12.2021 (обновлено: 09:38 01.12.2021)
Проректор ОмГМУ, заявивший о поддельном сертификате коллеги, покинул пост
Проректор ОмГМУ Николаев, заявивший о поддельном COVID-сертификате коллеги, покинул пост