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В Приморье действие QR-кодов расширили на все непродовольственные магазины

В Приморье действие QR-кодов расширили на все непродовольственные магазины - РИА Новости, 01.12.2021

В Приморье действие QR-кодов расширили на все непродовольственные магазины

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю расширило использование QR-кодов на посещение всех организаций розничной торговли непродовольственными товарами, РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T06:05

2021-12-01T06:05

2021-12-01T06:06

распространение коронавируса

общество

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю расширило использование QR-кодов на посещение всех организаций розничной торговли непродовольственными товарами, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости, сообщает правительство региона.В Приморье введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты."Краевой Роспотребнадзор вводит дополнительные санитарно-противоэпидемические меры. QR-код о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, либо о перенесенном заболевании граждане должны теперь предъявлять во всех организациях розничной торговли непродовольственными товарами. Исключения составляют аптеки и магазины, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.Согласно новой редакции краевого постановления, на этих объектах необходимо установить пункты контроля и мобильные ограждения для проверки электронного сертификата, либо медотвода.По данным на 1 декабря, в Приморье за сутки зафиксировано 458 новых случаев заболевания коронавирусом, 364 человека выздоровели, 5 умерли. Всего в крае с начала пандемии отмечено 88 474 случая COVID-19, 1405 пациентов умерли, 75 829 – выздоровели.

https://ria.ru/20211201/peremeny-1761562197.html

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общество, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии