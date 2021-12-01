https://ria.ru/20211201/prigovor-1761661491.html

Один из участников нападения на Дагестан в 1999 году получил 25 лет колонии

Один из участников нападения на Дагестан в 1999 году получил 25 лет колонии - РИА Новости, 01.12.2021

Один из участников нападения на Дагестан в 1999 году получил 25 лет колонии

Один из членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавший во вторжении в Дагестан в 1999 году, осужден на 25 лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:42

2021-12-01T15:42

2021-12-01T15:42

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

республика дагестан

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Один из членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавший во вторжении в Дагестан в 1999 году, осужден на 25 лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Шамиля Умаханова... С учетом частичного сложения ранее назначенного наказания Умаханов приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что мужчина признан виновным в участии в банде, вооруженном мятеже, а также посягательстве на жизнь правоохранителей.Установлено, что Умаханов в составе объединенной вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба численностью около 2 тысяч человек в сентябре 1999 года с территории Чечни совершил вооруженное нападение на Новолакский район Дагестана для захвата власти. Отмечается, что в результате в Новолакском районе были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское, имелись убитые и раненые, нанесен ущерб экономике республики.Кроме того, Умаханов 5 сентября 1999 года принял активное участие в обстреле здания Новолакского РОВД МВД России, в котором в это время несли службу более 20 работников милиции.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе.Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20210305/banda-1600134556.html

https://ria.ru/20190923/1558885688.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), республика дагестан