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Один из участников нападения на Дагестан в 1999 году получил 25 лет колонии
Один из участников нападения на Дагестан в 1999 году получил 25 лет колонии - РИА Новости, 01.12.2021
Один из участников нападения на Дагестан в 1999 году получил 25 лет колонии
Один из членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавший во вторжении в Дагестан в 1999 году, осужден на 25 лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:42
2021-12-01T15:42
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
республика дагестан
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Один из членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавший во вторжении в Дагестан в 1999 году, осужден на 25 лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Шамиля Умаханова... С учетом частичного сложения ранее назначенного наказания Умаханов приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что мужчина признан виновным в участии в банде, вооруженном мятеже, а также посягательстве на жизнь правоохранителей.Установлено, что Умаханов в составе объединенной вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба численностью около 2 тысяч человек в сентябре 1999 года с территории Чечни совершил вооруженное нападение на Новолакский район Дагестана для захвата власти. Отмечается, что в результате в Новолакском районе были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское, имелись убитые и раненые, нанесен ущерб экономике республики.Кроме того, Умаханов 5 сентября 1999 года принял активное участие в обстреле здания Новолакского РОВД МВД России, в котором в это время несли службу более 20 работников милиции.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе.Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20210305/banda-1600134556.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), республика дагестан
15:42 01.12.2021
 
Один из участников нападения на Дагестан в 1999 году получил 25 лет колонии

Участник нападения на Дагестан в 1999 году Шамиль Умаханов получил 25 лет колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Один из членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавший во вторжении в Дагестан в 1999 году, осужден на 25 лет колонии строгого режима, сообщает СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Шамиля Умаханова... С учетом частичного сложения ранее назначенного наказания Умаханов приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что мужчина признан виновным в участии в банде, вооруженном мятеже, а также посягательстве на жизнь правоохранителей.
Установлено, что Умаханов в составе объединенной вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба численностью около 2 тысяч человек в сентябре 1999 года с территории Чечни совершил вооруженное нападение на Новолакский район Дагестана для захвата власти. Отмечается, что в результате в Новолакском районе были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское, имелись убитые и раненые, нанесен ущерб экономике республики.
Житель Ставропольского края Тахир Бегельдиев, задержанный по подозрению в участии в вооруженном вторжении бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в Республику Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 18:31
Напавшие на военных члены банды Басаева получили 13 и 14 лет колонии
Кроме того, Умаханов 5 сентября 1999 года принял активное участие в обстреле здания Новолакского РОВД МВД России, в котором в это время несли службу более 20 работников милиции.
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе.
Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
Подразделения ВДВ РФ на территории Дагестана в связи с вторжением в Ботлихский район вооруженных бандформирований с территории Чечни. 23 августа 1999 года - РИА Новости, 1920, 23.09.2019
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Контртеррористическая операция в Чечне в 1999-2009 годах
 
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