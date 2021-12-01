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В Приамурье возбудили уголовное дело о халатности при строительстве дамб

В Приамурье возбудили уголовное дело о халатности при строительстве дамб - РИА Новости, 01.12.2021

В Приамурье возбудили уголовное дело о халатности при строительстве дамб

Уголовное дело о халатности при строительстве дамб, которые должны были защитить от паводка шесть районов, возбуждено в Приамурье, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T05:36

2021-12-01T05:36

2021-12-01T05:38

происшествия

амурская область

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россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Уголовное дело о халатности при строительстве дамб, которые должны были защитить от паводка шесть районов, возбуждено в Приамурье, сообщает прокуратура региона.Уточняется, что в 2014-2016 годах органы местного самоуправления Благовещенского, Зейского, Мазановского, Михайловского, Архаринского и Константиновского районов подготовили проекты на строительство девяти дамб для защиты от паводка."Проектные документы получили положительные заключения государственной экспертизы, однако строительство объектов не было организовано. В 2021 году возникла необходимость корректировки всей ранее разработанной документации на строительство, в связи с чем потребовалось дополнительное финансирование... Бюджету области причинен особо крупный ущерб, а также нарушены права и законные интересы граждан, повторно пострадавших от наводнения", - сообщает прокуратура Амурской области.СУ СК РФ по Амурской области 30 ноября возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ – "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба".Ущерб от летнего паводка 2021 года в Приамурье оценивается примерно в девять миллиардов рублей, пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20211021/pavodki-1755524596.html

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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия