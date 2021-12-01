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В Приамурье возбудили уголовное дело о халатности при строительстве дамб
В Приамурье возбудили уголовное дело о халатности при строительстве дамб - РИА Новости, 01.12.2021
В Приамурье возбудили уголовное дело о халатности при строительстве дамб
Уголовное дело о халатности при строительстве дамб, которые должны были защитить от паводка шесть районов, возбуждено в Приамурье, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T05:36
2021-12-01T05:38
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Уголовное дело о халатности при строительстве дамб, которые должны были защитить от паводка шесть районов, возбуждено в Приамурье, сообщает прокуратура региона.Уточняется, что в 2014-2016 годах органы местного самоуправления Благовещенского, Зейского, Мазановского, Михайловского, Архаринского и Константиновского районов подготовили проекты на строительство девяти дамб для защиты от паводка."Проектные документы получили положительные заключения государственной экспертизы, однако строительство объектов не было организовано. В 2021 году возникла необходимость корректировки всей ранее разработанной документации на строительство, в связи с чем потребовалось дополнительное финансирование... Бюджету области причинен особо крупный ущерб, а также нарушены права и законные интересы граждан, повторно пострадавших от наводнения", - сообщает прокуратура Амурской области.СУ СК РФ по Амурской области 30 ноября возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ – "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба".Ущерб от летнего паводка 2021 года в Приамурье оценивается примерно в девять миллиардов рублей, пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек.
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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
05:36 01.12.2021 (обновлено: 05:38 01.12.2021)
 
В Приамурье возбудили уголовное дело о халатности при строительстве дамб

В Приамурье возбудили уголовное дело о халатности при строительстве девяти дамб

© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Уголовное дело о халатности при строительстве дамб, которые должны были защитить от паводка шесть районов, возбуждено в Приамурье, сообщает прокуратура региона.
Уточняется, что в 2014-2016 годах органы местного самоуправления Благовещенского, Зейского, Мазановского, Михайловского, Архаринского и Константиновского районов подготовили проекты на строительство девяти дамб для защиты от паводка.
"Проектные документы получили положительные заключения государственной экспертизы, однако строительство объектов не было организовано. В 2021 году возникла необходимость корректировки всей ранее разработанной документации на строительство, в связи с чем потребовалось дополнительное финансирование... Бюджету области причинен особо крупный ущерб, а также нарушены права и законные интересы граждан, повторно пострадавших от наводнения", - сообщает прокуратура Амурской области.
СУ СК РФ по Амурской области 30 ноября возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ – "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба".
Ущерб от летнего паводка 2021 года в Приамурье оценивается примерно в девять миллиардов рублей, пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек.
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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ПроисшествияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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