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В СПбГУ подтвердили запрет на въезд в Россию экс-преподавателю из США
В СПбГУ подтвердили запрет на въезд в Россию экс-преподавателю из США - РИА Новости, 01.12.2021
В СПбГУ подтвердили запрет на въезд в Россию экс-преподавателю из США
Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подтвердила информацию о запрете бывшему преподавателю вуза американцу Майклу Фрису на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:05
2021-12-01T10:25
сша
санкт-петербургский государственный университет
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подтвердила информацию о запрете бывшему преподавателю вуза американцу Майклу Фрису на въезд в РФ в течение пяти лет.Ранее СМИ сообщили, что ФСБ запретила Фрису въезд в Россию до 11 ноября 2026 года из-за его участия в деятельности организации "Бард колледж"*, признанной нежелательной в РФ."В СПбГУ поступило письмо из Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в котором содержалась информация о том, что в отношении гражданина Фриса Майкла Даны принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в течение пяти лет, он обязан покинуть Российскую Федерацию в течение трех суток", - сообщается на сайте вуза.Также отмечается, что в университете Фрис замещал должность ассистента кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук. Действие трудового договора с ним было прекращено 26 ноября.Кроме того, в сообщении подчеркивается, что Фрис прекратил свое сотрудничество с "Бард-колледжем"* 1 июня текущего года.Ранее Генпрокуратура России признала деятельность неправительственной организации "Бард колледж"* (Bard College) нежелательной на территории РФ. В ведомстве отметили, что деятельность этой НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ. Минюст России 30 июня внес неправительственную организацию США "Бард колледж"* в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.*Деятельность организации признана нежелательной в России
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сша, санкт-петербургский государственный университет, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, россия
10:05 01.12.2021 (обновлено: 10:25 01.12.2021)
 
В СПбГУ подтвердили запрет на въезд в Россию экс-преподавателю из США

В СПбГУ подтвердили данные о запрете на въезд в Россию экс-преподавателю из США Фрису

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подтвердила информацию о запрете бывшему преподавателю вуза американцу Майклу Фрису на въезд в РФ в течение пяти лет.
Ранее СМИ сообщили, что ФСБ запретила Фрису въезд в Россию до 11 ноября 2026 года из-за его участия в деятельности организации "Бард колледж"*, признанной нежелательной в РФ.
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"В СПбГУ поступило письмо из Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в котором содержалась информация о том, что в отношении гражданина Фриса Майкла Даны принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в течение пяти лет, он обязан покинуть Российскую Федерацию в течение трех суток", - сообщается на сайте вуза.
Также отмечается, что в университете Фрис замещал должность ассистента кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук. Действие трудового договора с ним было прекращено 26 ноября.
Кроме того, в сообщении подчеркивается, что Фрис прекратил свое сотрудничество с "Бард-колледжем"* 1 июня текущего года.
Ранее Генпрокуратура России признала деятельность неправительственной организации "Бард колледж"* (Bard College) нежелательной на территории РФ. В ведомстве отметили, что деятельность этой НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ. Минюст России 30 июня внес неправительственную организацию США "Бард колледж"* в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
*Деятельность организации признана нежелательной в России
 
СШАСанкт-Петербургский государственный университетФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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