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В СПбГУ подтвердили запрет на въезд в Россию экс-преподавателю из США

В СПбГУ подтвердили запрет на въезд в Россию экс-преподавателю из США - РИА Новости, 01.12.2021

В СПбГУ подтвердили запрет на въезд в Россию экс-преподавателю из США

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подтвердила информацию о запрете бывшему преподавателю вуза американцу Майклу Фрису на... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:05

2021-12-01T10:05

2021-12-01T10:25

сша

санкт-петербургский государственный университет

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подтвердила информацию о запрете бывшему преподавателю вуза американцу Майклу Фрису на въезд в РФ в течение пяти лет.Ранее СМИ сообщили, что ФСБ запретила Фрису въезд в Россию до 11 ноября 2026 года из-за его участия в деятельности организации "Бард колледж"*, признанной нежелательной в РФ."В СПбГУ поступило письмо из Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в котором содержалась информация о том, что в отношении гражданина Фриса Майкла Даны принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в течение пяти лет, он обязан покинуть Российскую Федерацию в течение трех суток", - сообщается на сайте вуза.Также отмечается, что в университете Фрис замещал должность ассистента кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук. Действие трудового договора с ним было прекращено 26 ноября.Кроме того, в сообщении подчеркивается, что Фрис прекратил свое сотрудничество с "Бард-колледжем"* 1 июня текущего года.Ранее Генпрокуратура России признала деятельность неправительственной организации "Бард колледж"* (Bard College) нежелательной на территории РФ. В ведомстве отметили, что деятельность этой НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ. Минюст России 30 июня внес неправительственную организацию США "Бард колледж"* в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.*Деятельность организации признана нежелательной в России

https://ria.ru/20210405/proekt-1604300213.html

сша

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, санкт-петербургский государственный университет, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, россия