10:05 01.12.2021 (обновлено: 10:25 01.12.2021)
В СПбГУ подтвердили запрет на въезд в Россию экс-преподавателю из США
В СПбГУ подтвердили данные о запрете на въезд в Россию экс-преподавателю из США Фрису
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подтвердила информацию о запрете бывшему преподавателю вуза американцу Майклу Фрису на въезд в РФ в течение пяти лет.
5 апреля, 15:10В Госдуму внесли проект, расширяющий полномочия МГУ и СПбГУ
"В СПбГУ поступило письмо из Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в котором содержалась информация о том, что в отношении гражданина Фриса Майкла Даны принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в течение пяти лет, он обязан покинуть Российскую Федерацию в течение трех суток", - сообщается на сайте вуза.
Также отмечается, что в университете Фрис замещал должность ассистента кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук. Действие трудового договора с ним было прекращено 26 ноября.
Кроме того, в сообщении подчеркивается, что Фрис прекратил свое сотрудничество с "Бард-колледжем"* 1 июня текущего года.
Ранее Генпрокуратура России признала деятельность неправительственной организации "Бард колледж"* (Bard College) нежелательной на территории РФ. В ведомстве отметили, что деятельность этой НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ. Минюст России 30 июня внес неправительственную организацию США "Бард колледж"* в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
*Деятельность организации признана нежелательной в России