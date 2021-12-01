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Россия могла спасти Ближний Восток от экстремизма, если бы не США
FP: стратегия России, а не США на Ближнем Востоке была правильной - РИА Новости, 01.12.2021
Россия могла спасти Ближний Восток от экстремизма, если бы не США
США следует признать, что большинство прогнозов России относительно развития событий в странах Ближнего Востока оказались верными. Об этом в статье для журнала... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:34
2021-12-01T17:34
в мире
египет
сша
сирия
ирак
ливия
муаммар каддафи
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. США следует признать, что большинство прогнозов России относительно развития событий в странах Ближнего Востока оказались верными. Об этом в статье для журнала Foreign Policy заявил британский политолог и историк Анатоль Ливен.В глазах западных политиков Россия предстает "ревизионисткой" державой, которая пытается изменить статус-кво и бросить вызов якобы основанному на правилах международному порядку, пишет автор.Однако на Большом Ближнем Востоке, где за последние двадцать лет США посеяли немало раздора, бытует другое мнение. По словам эксперта, спустя годы противодействие Москвы региональной политике Вашингтона оказалось обоснованным не только с точки зрения России, но даже самих американцев и их союзников.Президент России Владимир Путин выступал против введения американских войск в Ирак в 2003 году, так как предвидел распад страны из-за резкого роста исламского экстремизма, говорится в статье.Политолог напомнил о ситуации в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи и восстаниях в Египте, Сирии и других странах региона в 2011 году. Россия опасалась победы исламистов и возрождения террористических баз.Некоторые американские чиновники рекомендовали тогдашнему президенту США Бараку Обаме не заниматься попытками свергнуть режим Башара Асада в Сирии из-за риска захвата власти "Исламским государством"*, тогда как выступавшая за это же Россия подверглась осуждению.Отмечается, что Москва смогла оказать влияние на подписание Ираном ядерной сделки в 2015 году, однако Вашингтон мог получить гораздо более выгодное соглашение с Тегераном, если бы прислушался к советам России по этому вопросу еще в 2002-2003 годах.История Ближнего Востока показала, что по крайней мере в этой области для сотрудничества двух государств существует прочная основа, но для дальнейшего развития диалога США должны признать, что Россия много раз оказывалась права, а они — нет.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211201/voyna-1761642306.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211121/general-1760036671.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211122/siriya-1760162341.html
египет
сша
сирия
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ливия
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в мире, египет, сша, сирия, ирак, ливия, муаммар каддафи, владимир путин, башар асад, россия
17:34 01.12.2021
 
FP: стратегия России, а не США на Ближнем Востоке была правильной

Политолог Ливен: стратегия России, а не США на Ближнем Востоке была правильной

© AP Photo / Alexandre MeneghiniЛюди празднуют известие о восстании в Триполи против режима Муаммара Каддафи. Архивное фото
Люди празднуют известие о восстании в Триполи против режима Муаммара Каддафи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Alexandre Meneghini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. США следует признать, что большинство прогнозов России относительно развития событий в странах Ближнего Востока оказались верными. Об этом в статье для журнала Foreign Policy заявил британский политолог и историк Анатоль Ливен.
В глазах западных политиков Россия предстает "ревизионисткой" державой, которая пытается изменить статус-кво и бросить вызов якобы основанному на правилах международному порядку, пишет автор.
Китайские и российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
14:15
В США рассказали, насколько они готовы к войне с Россией
Однако на Большом Ближнем Востоке, где за последние двадцать лет США посеяли немало раздора, бытует другое мнение. По словам эксперта, спустя годы противодействие Москвы региональной политике Вашингтона оказалось обоснованным не только с точки зрения России, но даже самих американцев и их союзников.
Президент России Владимир Путин выступал против введения американских войск в Ирак в 2003 году, так как предвидел распад страны из-за резкого роста исламского экстремизма, говорится в статье.

"Может быть, американцам нужно было прислушаться к российскому совету?", – задается вопросом эксперт.

Политолог напомнил о ситуации в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи и восстаниях в Египте, Сирии и других странах региона в 2011 году. Россия опасалась победы исламистов и возрождения террористических баз.
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 12:27Оружие
Американский генерал назвал серьезное преимущество России перед США
Некоторые американские чиновники рекомендовали тогдашнему президенту США Бараку Обаме не заниматься попытками свергнуть режим Башара Асада в Сирии из-за риска захвата власти "Исламским государством"*, тогда как выступавшая за это же Россия подверглась осуждению.
Отмечается, что Москва смогла оказать влияние на подписание Ираном ядерной сделки в 2015 году, однако Вашингтон мог получить гораздо более выгодное соглашение с Тегераном, если бы прислушался к советам России по этому вопросу еще в 2002-2003 годах.
История Ближнего Востока показала, что по крайней мере в этой области для сотрудничества двух государств существует прочная основа, но для дальнейшего развития диалога США должны признать, что Россия много раз оказывалась права, а они — нет.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 13:41Сказано в эфире
"Ревность США к России возрастает". Военный политолог о ситуации в Сирии
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреЕгипетСШАСирияИракЛивияМуаммар КаддафиВладимир ПутинБашар АсадРоссия
 
 
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