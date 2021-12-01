https://ria.ru/20211201/pravota-1761690259.html

Россия могла спасти Ближний Восток от экстремизма, если бы не США

FP: стратегия России, а не США на Ближнем Востоке была правильной - РИА Новости, 01.12.2021

Россия могла спасти Ближний Восток от экстремизма, если бы не США

США следует признать, что большинство прогнозов России относительно развития событий в странах Ближнего Востока оказались верными. Об этом в статье для журнала... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:34

2021-12-01T17:34

2021-12-01T17:34

в мире

египет

сша

сирия

ирак

ливия

муаммар каддафи

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. США следует признать, что большинство прогнозов России относительно развития событий в странах Ближнего Востока оказались верными. Об этом в статье для журнала Foreign Policy заявил британский политолог и историк Анатоль Ливен.В глазах западных политиков Россия предстает "ревизионисткой" державой, которая пытается изменить статус-кво и бросить вызов якобы основанному на правилах международному порядку, пишет автор.Однако на Большом Ближнем Востоке, где за последние двадцать лет США посеяли немало раздора, бытует другое мнение. По словам эксперта, спустя годы противодействие Москвы региональной политике Вашингтона оказалось обоснованным не только с точки зрения России, но даже самих американцев и их союзников.Президент России Владимир Путин выступал против введения американских войск в Ирак в 2003 году, так как предвидел распад страны из-за резкого роста исламского экстремизма, говорится в статье.Политолог напомнил о ситуации в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи и восстаниях в Египте, Сирии и других странах региона в 2011 году. Россия опасалась победы исламистов и возрождения террористических баз.Некоторые американские чиновники рекомендовали тогдашнему президенту США Бараку Обаме не заниматься попытками свергнуть режим Башара Асада в Сирии из-за риска захвата власти "Исламским государством"*, тогда как выступавшая за это же Россия подверглась осуждению.Отмечается, что Москва смогла оказать влияние на подписание Ираном ядерной сделки в 2015 году, однако Вашингтон мог получить гораздо более выгодное соглашение с Тегераном, если бы прислушался к советам России по этому вопросу еще в 2002-2003 годах.История Ближнего Востока показала, что по крайней мере в этой области для сотрудничества двух государств существует прочная основа, но для дальнейшего развития диалога США должны признать, что Россия много раз оказывалась права, а они — нет.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211201/voyna-1761642306.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/general-1760036671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/siriya-1760162341.html

египет

сша

сирия

ирак

ливия

россия

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в мире, египет, сша, сирия, ирак, ливия, муаммар каддафи, владимир путин, башар асад, россия