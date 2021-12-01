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Немцы запретили американцам лезть не в свои дела
Немцы потребовали от США не трогать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 01.12.2021
Немцы запретили американцам лезть не в свои дела
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный блокированию оборонного бюджета США из-за вопроса по санкциям против "Северного потока — 2". РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:16
2021-12-01T13:13
в мире
сша
германия
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
митч макконнелл
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный блокированию оборонного бюджета США из-за вопроса по санкциям против "Северного потока — 2".Ранее республиканцы отказались одобрять быстрое принятие в сенате документа. Как заявлял лидер фракции Митч Макконнелл, они не окажут поддержки без должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций против газопровода. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Милый сосед и помощник всех наций — американец. Разве он может просто не совать свой нос в дела, которые его не касаются?" — заявил пользователь LeiderEhrlich."Европейская энергетическая политика вообще не касается США. Это наше дело", — написал MrSpock."Республиканцы блокируют оборонный бюджет США из-за того, что Европа хочет получать природный газ от того же поставщика, но теперь через трубу B, а не через магистраль A. Но фрекинговая (СПГ. — Прим. ред.) индустрия задействует тяжелую артиллерию...", — указал Farafan."Каждый день, когда этот военный бюджет не проходит, американцы не покупают новое вооружение. Кто бы мог подумать, что "Северный поток — 2" может внести такой минимальный вклад в сокращение вооружений", — отметил другой пользователь."На самом деле удивительно, что благополучие нашей страны постоянно ассоциируется с трансатлантической "дружбой". Теперь такое взаимоотношение явно приводит к тому, что наше благополучие, вероятно, не играет такой уж большой роли, когда вплетаются другие интересы. Мне любопытно посмотреть, как наше новое правительство отреагирует на это", — высказал мнение Hingucker."Санкции против якобы союзников (Германия/Европа)? С такими друзьями и враги не нужны!" — добавил Sebastian-K."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения необходимых требований. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream AG 2 зарегистрирована в Швейцарии.Чтобы пройти процедуру и запустить газопровод, она должна создать "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы. В Москве неоднократно призывали не политизировать "Северный поток — 2", так как это коммерческий проект — он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211129/germaniya-1761274302.html
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сша
германия
балтийское море
россия
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, сша, германия, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, митч макконнелл, nord stream 2 ag, россия
03:16 01.12.2021 (обновлено: 13:13 01.12.2021)
 
Немцы потребовали от США не трогать "Северный поток — 2"

Читатели Spiegel раскритиковали позицию американских сенаторов по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный блокированию оборонного бюджета США из-за вопроса по санкциям против "Северного потока — 2".
Ранее республиканцы отказались одобрять быстрое принятие в сенате документа. Как заявлял лидер фракции Митч Макконнелл, они не окажут поддержки без должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций против газопровода.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Милый сосед и помощник всех наций — американец. Разве он может просто не совать свой нос в дела, которые его не касаются?" — заявил пользователь LeiderEhrlich.
Труба для строительства газопровода Северный поток - 2 на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 14:32
В МИД Германии отвергли санкции против "Северного потока — 2"
"Европейская энергетическая политика вообще не касается США. Это наше дело", — написал MrSpock.
"Республиканцы блокируют оборонный бюджет США из-за того, что Европа хочет получать природный газ от того же поставщика, но теперь через трубу B, а не через магистраль A. Но фрекинговая (СПГ. — Прим. ред.) индустрия задействует тяжелую артиллерию...", — указал Farafan.
"Почему для американцев является нормальным вмешиваться в энергетическую политику других стран? Как бы отреагировали американцы, если бы ЕС пригрозил санкциями, скажем, из-за расизма в их стране? Они бы взбесились!" — заметил Grismo.
"Каждый день, когда этот военный бюджет не проходит, американцы не покупают новое вооружение. Кто бы мог подумать, что "Северный поток — 2" может внести такой минимальный вклад в сокращение вооружений", — отметил другой пользователь.
"На самом деле удивительно, что благополучие нашей страны постоянно ассоциируется с трансатлантической "дружбой". Теперь такое взаимоотношение явно приводит к тому, что наше благополучие, вероятно, не играет такой уж большой роли, когда вплетаются другие интересы. Мне любопытно посмотреть, как наше новое правительство отреагирует на это", — высказал мнение Hingucker.
"Санкции против якобы союзников (Германия/Европа)? С такими друзьями и враги не нужны!" — добавил Sebastian-K.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения необходимых требований. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream AG 2 зарегистрирована в Швейцарии.
Чтобы пройти процедуру и запустить газопровод, она должна создать "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.
В Москве неоднократно призывали не политизировать "Северный поток — 2", так как это коммерческий проект — он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 12:38
В Кремле надеются, что угроз сертификации "Северного потока — 2" не будет
 
В миреСШАГерманияЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Митч МакконнеллNord Stream 2 AGРоссия
 
 
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