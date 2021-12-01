https://ria.ru/20211201/polsha-1761725942.html

В Польше противники закона об абортах вышли на акции протеста

В Польше противники закона об абортах вышли на акции протеста - РИА Новости, 01.12.2021

В Польше противники закона об абортах вышли на акции протеста

Противники запрета абортов проводят акцию протеста у сейма Польши, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T21:32

2021-12-01T21:32

2021-12-01T21:32

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ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Противники запрета абортов проводят акцию протеста у сейма Польши, передает корреспондент РИА Новости.Поводом для протеста послужили два законопроекта, которые сейм рассматривает в среду. Одни из них – законопроект о создании Польского института семьи и демографии. Второй – об усилении ответственности за незаконное проведение аборта. В связи с этим движение Strajk Kobiet ("Забастовка женщин") организовала акции протеста в нескольких городах Польши под лозунгом "Не желай, Польша, моей крови!". Институт семьи и демографии, по замыслу авторов идеи, должен работать над решением демографических проблем, заниматься вопросами защиты семьи и брака.Несколько сотен человек собрались под зданием сейма с требованиями отметить запрет абортов. Они выкрикивают "Аборт по желанию!", "Аборт - это всегда хорошо". К микрофону время от времени подходят участницы протеста и рассказывают собравшимся о своем опыте абортов. Рядом проходит контрманифестация. Противники абортов транслируют при помощи звукоусиливающей аппаратуры детский плач. Полиция отделила две манифестации кордоном и не вмешивается в их действия.Законопроект, ужесточающий наказание за совершение абортов, вводит определение "Зачатый ребенок". За "умышленное лишение жизни" "зачатого ребенка", по замыслу авторов законопроекта - фонда "Право на жизнь", может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Законопроект предполагает, что ребенком является "человек от зачатия до достижения совершеннолетия".В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате противоправного деяния.В октябре прошлого года Конституционный суд Польши признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.

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