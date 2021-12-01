https://ria.ru/20211201/podderzhka-1761622212.html
Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого бизнеса
Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого бизнеса - РИА Новости, 01.12.2021
Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого и среднего бизнеса: власти планируют развитие различных форматов... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:53
2021-12-01T12:53
2021-12-01T12:53
экономика
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756571370_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_14cc8d9e15c53d462a13900f4c41f523.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого и среднего бизнеса: власти планируют развитие различных форматов финансовой поддержки, создание условий для роста, снятие административных барьеров."Для успешного движения к национальным целям развития нужны системные решения. Поэтому мы планируем действовать по четырем основным направлениям. Первое - прежде всего это развитие различных форматов финансовой поддержки, настройка повышения адресности этих мер", - сказал он на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.Мишустин отметил, что в числе ближайших задач расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей финансовой помощи. По его словам, "предстоит донастроить программу льготного кредитования таким образом, чтобы повысить эффективность каждого рубля, который выделяется на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства"."Другое направление - это создание условий для роста, в частности, через более широкий доступ к рынку сбыта и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов, сдачей отчетности", - сказал премьер.Мишустин добавил, что продолжается работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам, квоты со следующего года вырастут, а за неоплату по договорам с субъектами МСП введена административная ответственность."Еще одно важное направление - это снятие административных барьеров", - отметил глава правительства.Серьезное внимание уделяется развитию инфраструктуры поддержки в регионах, добавил он.
https://ria.ru/20211201/litsenzii-1761617421.html
https://ria.ru/20211124/gospodderzhka-1760606246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756571370_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_90cf791beb8fdb68ed56ec8dd94b591b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого бизнеса
Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
рассказал о системных решениях по поддержке малого и среднего бизнеса: власти планируют развитие различных форматов финансовой поддержки, создание условий для роста, снятие административных барьеров.
"Для успешного движения к национальным целям развития нужны системные решения. Поэтому мы планируем действовать по четырем основным направлениям. Первое - прежде всего это развитие различных форматов финансовой поддержки, настройка повышения адресности этих мер", - сказал он на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Мишустин отметил, что в числе ближайших задач расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей финансовой помощи. По его словам, "предстоит донастроить программу льготного кредитования таким образом, чтобы повысить эффективность каждого рубля, который выделяется на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства".
"Другое направление - это создание условий для роста, в частности, через более широкий доступ к рынку сбыта и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов, сдачей отчетности", - сказал премьер.
Мишустин добавил, что продолжается работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам, квоты со следующего года вырастут, а за неоплату по договорам с субъектами МСП введена административная ответственность.
"Еще одно важное направление - это снятие административных барьеров", - отметил глава правительства.
Серьезное внимание уделяется развитию инфраструктуры поддержки в регионах, добавил он.