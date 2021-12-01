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Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого бизнеса
Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого бизнеса - РИА Новости, 01.12.2021
Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого и среднего бизнеса: власти планируют развитие различных форматов... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:53
2021-12-01T12:53
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого и среднего бизнеса: власти планируют развитие различных форматов финансовой поддержки, создание условий для роста, снятие административных барьеров."Для успешного движения к национальным целям развития нужны системные решения. Поэтому мы планируем действовать по четырем основным направлениям. Первое - прежде всего это развитие различных форматов финансовой поддержки, настройка повышения адресности этих мер", - сказал он на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.Мишустин отметил, что в числе ближайших задач расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей финансовой помощи. По его словам, "предстоит донастроить программу льготного кредитования таким образом, чтобы повысить эффективность каждого рубля, который выделяется на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства"."Другое направление - это создание условий для роста, в частности, через более широкий доступ к рынку сбыта и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов, сдачей отчетности", - сказал премьер.Мишустин добавил, что продолжается работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам, квоты со следующего года вырастут, а за неоплату по договорам с субъектами МСП введена административная ответственность."Еще одно важное направление - это снятие административных барьеров", - отметил глава правительства.Серьезное внимание уделяется развитию инфраструктуры поддержки в регионах, добавил он.
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экономика, михаил мишустин, россия
12:53 01.12.2021
 
Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого бизнеса

Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого и среднего бизнеса: власти планируют развитие различных форматов финансовой поддержки, создание условий для роста, снятие административных барьеров.
"Для успешного движения к национальным целям развития нужны системные решения. Поэтому мы планируем действовать по четырем основным направлениям. Первое - прежде всего это развитие различных форматов финансовой поддержки, настройка повышения адресности этих мер", - сказал он на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
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Мишустин отметил, что в числе ближайших задач расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей финансовой помощи. По его словам, "предстоит донастроить программу льготного кредитования таким образом, чтобы повысить эффективность каждого рубля, который выделяется на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства".
"Другое направление - это создание условий для роста, в частности, через более широкий доступ к рынку сбыта и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов, сдачей отчетности", - сказал премьер.
Мишустин добавил, что продолжается работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам, квоты со следующего года вырастут, а за неоплату по договорам с субъектами МСП введена административная ответственность.
"Еще одно важное направление - это снятие административных барьеров", - отметил глава правительства.
Серьезное внимание уделяется развитию инфраструктуры поддержки в регионах, добавил он.
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