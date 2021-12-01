https://ria.ru/20211201/platforma-1761616175.html

Зеленский надеется, что "Крымская платформа" получит статус организации

Зеленский надеется, что "Крымская платформа" получит статус организации - РИА Новости, 01.12.2021

Зеленский надеется, что "Крымская платформа" получит статус организации

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что инициатива Киева по созданию "Крымской платформы" получит статус международной организации. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:25

2021-12-01T12:25

2021-12-01T12:25

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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что инициатива Киева по созданию "Крымской платформы" получит статус международной организации."Впервые с 2014 года деоккупация Крыма обсуждалась на самом высоком международном уровне. Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждём на получение ею официального статуса международной организации", - сказал Зеленский в ходе выступления в Верховной раде с ежегодным посланием об основах внешней и внутренней политики.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210923/platforma-1751393405.html

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