https://ria.ru/20211201/peskov-1761632773.html

Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19

Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021

Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19

Правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работает эффективно и успешно, уже ведется подготовка перечня мер по противодействию новому штамму... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:38

2021-12-01T13:38

2021-12-01T13:55

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работает эффективно и успешно, уже ведется подготовка перечня мер по противодействию новому штамму "омикрон", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По данным организации, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.В ЕС на сегодня подтверждены более сорока случаев заражения штаммом "омикрон", при этом ни у одного из заболевших пока не выявлено серьезных осложнений. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза закрыть авиасообщение со странами, где выявлен опасный штамм.

https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761621957.html

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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус в россии