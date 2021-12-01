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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/peskov-1761632773.html
Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19
Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19
Правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работает эффективно и успешно, уже ведется подготовка перечня мер по противодействию новому штамму... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:38
2021-12-01T13:55
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работает эффективно и успешно, уже ведется подготовка перечня мер по противодействию новому штамму "омикрон", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По данным организации, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.В ЕС на сегодня подтверждены более сорока случаев заражения штаммом "омикрон", при этом ни у одного из заболевших пока не выявлено серьезных осложнений. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза закрыть авиасообщение со странами, где выявлен опасный штамм.
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус в россии
13:38 01.12.2021 (обновлено: 13:55 01.12.2021)
 
Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь Песков: оперативный штаб по борьбе с COVID-19 работает эффективно

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работает эффективно и успешно, уже ведется подготовка перечня мер по противодействию новому штамму "омикрон", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Штаб работает правительственный эффективно, успешно. И соответственно, сейчас там уже верстается перечень мер по противодействию новому штамму", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риски в связи с распространением нового штамма "омикрон".
ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По данным организации, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
В ЕС на сегодня подтверждены более сорока случаев заражения штаммом "омикрон", при этом ни у одного из заболевших пока не выявлено серьезных осложнений. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза закрыть авиасообщение со странами, где выявлен опасный штамм.
Вакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ Кореновская ЦРБ города Кореновска - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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