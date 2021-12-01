https://ria.ru/20211201/peskov-1761632773.html
Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19
Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19
Правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работает эффективно и успешно, уже ведется подготовка перечня мер по противодействию новому штамму... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:38
2021-12-01T13:38
2021-12-01T13:55
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_26ca39b52535b76371c284edd0ef00f9.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работает эффективно и успешно, уже ведется подготовка перечня мер по противодействию новому штамму "омикрон", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По данным организации, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.В ЕС на сегодня подтверждены более сорока случаев заражения штаммом "омикрон", при этом ни у одного из заболевших пока не выявлено серьезных осложнений. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза закрыть авиасообщение со странами, где выявлен опасный штамм.
https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761621957.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_7ca8bffd2cd6fdbd3d773ec0b0932629.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус в россии
13:38 01.12.2021 (обновлено: 13:55 01.12.2021)
Кремль положительно оценил работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19
Пресс-секретарь Песков: оперативный штаб по борьбе с COVID-19 работает эффективно