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Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис

Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис - РИА Новости, 01.12.2021

Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, стороны обсудили развитие польских вооруженных сил,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:45

2021-12-01T10:45

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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, стороны обсудили развитие польских вооруженных сил, а также миграционный кризис на границе с Белоруссией."Хороший разговор по телефону с министром обороны США. Мы поговорили о технической модернизации, развитии польских вооруженных сил и деталях новой стратегии Global Posture Review. Мы также подняли вопрос о кризисе на границе Польши и Белоруссии и ситуацию с безопасностью в регионе, особенно на Украине", - сообщил Блащак в Twitter.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

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