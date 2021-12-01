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Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис
Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис - РИА Новости, 01.12.2021
Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, стороны обсудили развитие польских вооруженных сил,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:45
2021-12-01T10:45
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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, стороны обсудили развитие польских вооруженных сил, а также миграционный кризис на границе с Белоруссией."Хороший разговор по телефону с министром обороны США. Мы поговорили о технической модернизации, развитии польских вооруженных сил и деталях новой стратегии Global Posture Review. Мы также подняли вопрос о кризисе на границе Польши и Белоруссии и ситуацию с безопасностью в регионе, особенно на Украине", - сообщил Блащак в Twitter.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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в мире, twitter, сша, белоруссия, минск, министерство обороны сша, ллойд остин, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:45 01.12.2021
 
Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис

Министр обороны Польши Блащак обсудил с главой Пентагона Остином миграционный кризис

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, стороны обсудили развитие польских вооруженных сил, а также миграционный кризис на границе с Белоруссией.
"Хороший разговор по телефону с министром обороны США. Мы поговорили о технической модернизации, развитии польских вооруженных сил и деталях новой стратегии Global Posture Review. Мы также подняли вопрос о кризисе на границе Польши и Белоруссии и ситуацию с безопасностью в регионе, особенно на Украине", - сообщил Блащак в Twitter.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией
 
В миреTwitterСШАБелоруссияМинскМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинМариуш БлащакСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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