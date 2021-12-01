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https://ria.ru/20211201/pensionerka-1761719931.html
Почему украинские старики не скрывают слезы на телевидении
Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире - РИА Новости, 01.12.2021
Почему украинские старики не скрывают слезы на телевидении
Украинская пенсионерка дозвонилась в студию телеканала "Наш" и расплакалась в прямом эфире, рассказывая о наблюдениях за соотечественниками. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T20:12
2021-12-01T20:12
экономика
в мире
украина
черкасская область
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинская пенсионерка дозвонилась в студию телеканала "Наш" и расплакалась в прямом эфире, рассказывая о наблюдениях за соотечественниками."Удивительно, у нас электроэнергии не хватает, угля не хватает, это все очень странно. Но самое главное, что людям, пенсионерам, не хватает денег на еду. Вот это больно. Вы знаете, я не могу смотреть на это, просто не могу — когда идешь в магазин и видишь, как человек не может батон хлеба купить, и молока не может", — сказала она и заплакала.Женщина уточняла, что ей 68 лет, она живет в Черкасской области.По данным Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованным в августе, 14,1 процента украинцев считают себя нищими, а 43,1 процента жителей страны могут купить лишь элементарные продукты питания. Как заявляла вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, в начале 2021 года за чертой бедности оказались более 19 миллионов украинцев.
https://ria.ru/20210819/ukraina-1746263211.html
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экономика, в мире, украина, черкасская область, верховная рада украины, ситуация на украине
20:12 01.12.2021
 
Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире

Украинская пенсионерка заплакала в прямом эфире, рассказывая о бедности соотечественников

© AP Photo / Efrem LukatskyПожилая женщина торгует на улице в Киеве
Пожилая женщина торгует на улице в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинская пенсионерка дозвонилась в студию телеканала "Наш" и расплакалась в прямом эфире, рассказывая о наблюдениях за соотечественниками.
"Удивительно, у нас электроэнергии не хватает, угля не хватает, это все очень странно. Но самое главное, что людям, пенсионерам, не хватает денег на еду. Вот это больно. Вы знаете, я не могу смотреть на это, просто не могу — когда идешь в магазин и видишь, как человек не может батон хлеба купить, и молока не может", — сказала она и заплакала.
Женщина уточняла, что ей 68 лет, она живет в Черкасской области.
По данным Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованным в августе, 14,1 процента украинцев считают себя нищими, а 43,1 процента жителей страны могут купить лишь элементарные продукты питания. Как заявляла вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, в начале 2021 года за чертой бедности оказались более 19 миллионов украинцев.
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