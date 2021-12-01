https://ria.ru/20211201/osveschenie-1761597982.html

В Иванове установят освещение на более чем 90% улиц

В Иванове установят освещение на более чем 90% улиц - РИА Новости, 01.12.2021

В Иванове установят освещение на более чем 90% улиц

В Иванове реализуют региональную программу уличного освещения, рассчитанную до 2023 года: планируется установить освещение на более чем 90 процентов улиц... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:29

2021-12-01T11:29

2021-12-01T11:29

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 1 дек – РИА Новости. В Иванове реализуют региональную программу уличного освещения, рассчитанную до 2023 года: планируется установить освещение на более чем 90 процентов улиц областного центра, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."По состоянию на конец 2020 года в Иванове освещение было организовано на 838 улицах, охват уличным освещением составлял 68%. В начале 2021 года региональные и городские власти совместно с компанией "Россети Центр" разработали комплексную программу развития системы уличного освещения города Иваново. По итогам ее реализации в Иванове будет освещено более 1,1 тысячи улиц, или 97%", - сообщил собеседник агентства.По его словам, программа предусматривает строительство новых сетей освещения на 317 улицах, на которых ранее освещение отсутствовало, а также достройку существующих сетей уличного освещения на 172 улицах. Всего к 2023 году предполагается построить 171 километр линий с установкой более 3,9 тысяч опор освещения.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу завершить работы в более короткий срок."Люди справедливо жаловались, у нас страна зимняя, более полугода темно. А освещение помимо того, что это комфорт жителей – это еще и вопрос безопасности", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.В настоящий момент уже построены 66,9 километра сетей уличного освещения, количество освещенных улиц увеличилось до 971, а освещенность выросла до 82%. Кроме того, в 2018 году в Иванове реализован крупный проект по полной замене всех имеющихся светильников на энергоэффективные, по результатам замеров в некоторых районах города освещенность увеличилась в 4,5 раза.

https://ria.ru/20211130/polikliniki-1761410759.html

иваново

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иваново, станислав воскресенский