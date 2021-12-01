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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211201/osveschenie-1761597982.html
В Иванове установят освещение на более чем 90% улиц
В Иванове установят освещение на более чем 90% улиц - РИА Новости, 01.12.2021
В Иванове установят освещение на более чем 90% улиц
В Иванове реализуют региональную программу уличного освещения, рассчитанную до 2023 года: планируется установить освещение на более чем 90 процентов улиц... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:29
2021-12-01T11:29
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 1 дек – РИА Новости. В Иванове реализуют региональную программу уличного освещения, рассчитанную до 2023 года: планируется установить освещение на более чем 90 процентов улиц областного центра, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."По состоянию на конец 2020 года в Иванове освещение было организовано на 838 улицах, охват уличным освещением составлял 68%. В начале 2021 года региональные и городские власти совместно с компанией "Россети Центр" разработали комплексную программу развития системы уличного освещения города Иваново. По итогам ее реализации в Иванове будет освещено более 1,1 тысячи улиц, или 97%", - сообщил собеседник агентства.По его словам, программа предусматривает строительство новых сетей освещения на 317 улицах, на которых ранее освещение отсутствовало, а также достройку существующих сетей уличного освещения на 172 улицах. Всего к 2023 году предполагается построить 171 километр линий с установкой более 3,9 тысяч опор освещения.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу завершить работы в более короткий срок."Люди справедливо жаловались, у нас страна зимняя, более полугода темно. А освещение помимо того, что это комфорт жителей – это еще и вопрос безопасности", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.В настоящий момент уже построены 66,9 километра сетей уличного освещения, количество освещенных улиц увеличилось до 971, а освещенность выросла до 82%. Кроме того, в 2018 году в Иванове реализован крупный проект по полной замене всех имеющихся светильников на энергоэффективные, по результатам замеров в некоторых районах города освещенность увеличилась в 4,5 раза.
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иваново, станислав воскресенский
11:29 01.12.2021
 

В Иванове установят освещение на более чем 90% улиц

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 1 дек – РИА Новости. В Иванове реализуют региональную программу уличного освещения, рассчитанную до 2023 года: планируется установить освещение на более чем 90 процентов улиц областного центра, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"По состоянию на конец 2020 года в Иванове освещение было организовано на 838 улицах, охват уличным освещением составлял 68%. В начале 2021 года региональные и городские власти совместно с компанией "Россети Центр" разработали комплексную программу развития системы уличного освещения города Иваново. По итогам ее реализации в Иванове будет освещено более 1,1 тысячи улиц, или 97%", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, программа предусматривает строительство новых сетей освещения на 317 улицах, на которых ранее освещение отсутствовало, а также достройку существующих сетей уличного освещения на 172 улицах. Всего к 2023 году предполагается построить 171 километр линий с установкой более 3,9 тысяч опор освещения.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу завершить работы в более короткий срок.
"Люди справедливо жаловались, у нас страна зимняя, более полугода темно. А освещение помимо того, что это комфорт жителей – это еще и вопрос безопасности", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
В настоящий момент уже построены 66,9 километра сетей уличного освещения, количество освещенных улиц увеличилось до 971, а освещенность выросла до 82%. Кроме того, в 2018 году в Иванове реализован крупный проект по полной замене всех имеющихся светильников на энергоэффективные, по результатам замеров в некоторых районах города освещенность увеличилась в 4,5 раза.
 
Ивановская областьИвановоСтанислав Воскресенский
 
 
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