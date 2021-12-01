https://ria.ru/20211201/orden-1761577119.html
Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 01.12.2021
Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле вручил главе банка ВТБ Андрею Костину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, отметив его заслуги в РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:07
2021-12-01T09:07
2021-12-01T10:10
общество
владимир путин
андрей костин (банкир)
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761584475_0:264:3073:1993_1920x0_80_0_0_c3f42e0d40ce76b2cebbf151f4079523.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле вручил главе банка ВТБ Андрею Костину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, отметив его заслуги в развитии банка."Андрей Леонидович, хочу и вас поблагодарить за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрел такой статус значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году", - сказал Путин перед тем, как вручить орден. Кадры награждения показал телеканал "Россия 24".Указ о награждении Костина Путин подписал в августе. Глава ВТБ стал полным кавалером ордена. В 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 году - III степени, в 2016 году - II степени.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761584475_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9180c2b680c582c3d8e2f7a06faac1eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, андрей костин (банкир), втб, россия
09:07 01.12.2021 (обновлено: 10:10 01.12.2021)
Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент Путин вручил главе ВТБ Костину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени