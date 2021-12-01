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Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 01.12.2021
Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле вручил главе банка ВТБ Андрею Костину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, отметив его заслуги в РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:07
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общество
владимир путин
андрей костин (банкир)
втб
россия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле вручил главе банка ВТБ Андрею Костину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, отметив его заслуги в развитии банка."Андрей Леонидович, хочу и вас поблагодарить за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрел такой статус значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году", - сказал Путин перед тем, как вручить орден. Кадры награждения показал телеканал "Россия 24".Указ о награждении Костина Путин подписал в августе. Глава ВТБ стал полным кавалером ордена. В 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 году - III степени, в 2016 году - II степени.
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общество, владимир путин, андрей костин (банкир), втб, россия
09:07 01.12.2021 (обновлено: 10:10 01.12.2021)
 
Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент Путин вручил главе ВТБ Костину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле вручил главе банка ВТБ Андрею Костину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, отметив его заслуги в развитии банка.
"Андрей Леонидович, хочу и вас поблагодарить за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрел такой статус значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году", - сказал Путин перед тем, как вручить орден. Кадры награждения показал телеканал "Россия 24".
Указ о награждении Костина Путин подписал в августе. Глава ВТБ стал полным кавалером ордена. В 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 году - III степени, в 2016 году - II степени.
 
ОбществоВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)ВТБРоссия
 
 
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