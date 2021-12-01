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Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 01.12.2021

Путин вручил главе ВТБ орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле вручил главе банка ВТБ Андрею Костину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, отметив его заслуги в РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:07

2021-12-01T09:07

2021-12-01T10:10

общество

владимир путин

андрей костин (банкир)

втб

россия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле вручил главе банка ВТБ Андрею Костину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, отметив его заслуги в развитии банка."Андрей Леонидович, хочу и вас поблагодарить за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрел такой статус значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году", - сказал Путин перед тем, как вручить орден. Кадры награждения показал телеканал "Россия 24".Указ о награждении Костина Путин подписал в августе. Глава ВТБ стал полным кавалером ордена. В 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 году - III степени, в 2016 году - II степени.

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общество, владимир путин, андрей костин (банкир), втб, россия