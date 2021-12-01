https://ria.ru/20211201/operatsiya-1761713637.html

Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК

Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК - РИА Новости, 01.12.2021

Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК

Арестованному по делу о мошенничеству ректору "Шанинки" Сергею Зуеву срочно требуется операция на ногу, сообщил РИА Новости член столичной ОНК, глава комитета... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:28

2021-12-01T19:28

2021-12-01T19:28

общество

москва

московская высшая школа социальных и экономических наук

онк

россия

марина ракова

сергей зуев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221972_0:228:2574:1675_1920x0_80_0_0_bd2e83581c41d50589de0be8efb34820.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Арестованному по делу о мошенничеству ректору "Шанинки" Сергею Зуеву срочно требуется операция на ногу, сообщил РИА Новости член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.По словам правозащитника, ректора долго не выводили к членам комиссии - порядка 1,5 часа. Объяснить причину, по словам Хуруджи, администрация изолятора не смогла."Мы видим, что ему тяжело, несмотря на то что он улыбается, у него трясутся руки. Он нам сказал, что врачи стараются сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя хорошо, но у него все равно артериальное давление поднималось до отметок 195. К тому же он нуждается в срочной операции на ногу", - сказал правозащитник.По его словам, в изоляторе ректор ходит с тростью. Он также продолжает работать над своей книгой.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html

https://ria.ru/20211117/rankhigs-1759446950.html

https://ria.ru/20211129/arest-1761326513.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, онк, россия, марина ракова, сергей зуев