https://ria.ru/20211201/operatsiya-1761713637.html
Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК
Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК - РИА Новости, 01.12.2021
Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК
Арестованному по делу о мошенничеству ректору "Шанинки" Сергею Зуеву срочно требуется операция на ногу, сообщил РИА Новости член столичной ОНК, глава комитета... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:28
2021-12-01T19:28
2021-12-01T19:28
общество
москва
московская высшая школа социальных и экономических наук
онк
россия
марина ракова
сергей зуев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Арестованному по делу о мошенничеству ректору "Шанинки" Сергею Зуеву срочно требуется операция на ногу, сообщил РИА Новости член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.По словам правозащитника, ректора долго не выводили к членам комиссии - порядка 1,5 часа. Объяснить причину, по словам Хуруджи, администрация изолятора не смогла."Мы видим, что ему тяжело, несмотря на то что он улыбается, у него трясутся руки. Он нам сказал, что врачи стараются сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя хорошо, но у него все равно артериальное давление поднималось до отметок 195. К тому же он нуждается в срочной операции на ногу", - сказал правозащитник.По его словам, в изоляторе ректор ходит с тростью. Он также продолжает работать над своей книгой.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html
https://ria.ru/20211117/rankhigs-1759446950.html
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общество, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, онк, россия, марина ракова, сергей зуев
Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК
Член ОНК Хуруджи: арестованному ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Арестованному по делу о мошенничеству ректору "Шанинки" Сергею Зуеву
срочно требуется операция на ногу, сообщил РИА Новости член столичной ОНК
, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.
По словам правозащитника, ректора долго не выводили к членам комиссии - порядка 1,5 часа. Объяснить причину, по словам Хуруджи, администрация изолятора не смогла.
"Мы видим, что ему тяжело, несмотря на то что он улыбается, у него трясутся руки. Он нам сказал, что врачи стараются сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя хорошо, но у него все равно артериальное давление поднималось до отметок 195. К тому же он нуждается в срочной операции на ногу", - сказал правозащитник.
По его словам, в изоляторе ректор ходит с тростью. Он также продолжает работать над своей книгой.
Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова
.
По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована.
"Шанинка
" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.