Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/operatsiya-1761713637.html
Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК
Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК - РИА Новости, 01.12.2021
Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК
Арестованному по делу о мошенничеству ректору "Шанинки" Сергею Зуеву срочно требуется операция на ногу, сообщил РИА Новости член столичной ОНК, глава комитета... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:28
2021-12-01T19:28
общество
москва
московская высшая школа социальных и экономических наук
онк
россия
марина ракова
сергей зуев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221972_0:228:2574:1675_1920x0_80_0_0_bd2e83581c41d50589de0be8efb34820.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Арестованному по делу о мошенничеству ректору "Шанинки" Сергею Зуеву срочно требуется операция на ногу, сообщил РИА Новости член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.По словам правозащитника, ректора долго не выводили к членам комиссии - порядка 1,5 часа. Объяснить причину, по словам Хуруджи, администрация изолятора не смогла."Мы видим, что ему тяжело, несмотря на то что он улыбается, у него трясутся руки. Он нам сказал, что врачи стараются сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя хорошо, но у него все равно артериальное давление поднималось до отметок 195. К тому же он нуждается в срочной операции на ногу", - сказал правозащитник.По его словам, в изоляторе ректор ходит с тростью. Он также продолжает работать над своей книгой.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html
https://ria.ru/20211117/rankhigs-1759446950.html
https://ria.ru/20211129/arest-1761326513.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221972_0:0:2574:1931_1920x0_80_0_0_9ca39f07da4b443519d1e92f9caedb33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, онк, россия, марина ракова, сергей зуев
19:28 01.12.2021
 
Ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция, заявили в ОНК

Член ОНК Хуруджи: арестованному ректору "Шанинки" Зуеву срочно требуется операция

© АГН "Москва"Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Арестованному по делу о мошенничеству ректору "Шанинки" Сергею Зуеву срочно требуется операция на ногу, сообщил РИА Новости член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.
По словам правозащитника, ректора долго не выводили к членам комиссии - порядка 1,5 часа. Объяснить причину, по словам Хуруджи, администрация изолятора не смогла.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 20:21
МВД раскрыло новые детали по делу экс-замминистра Раковой
"Мы видим, что ему тяжело, несмотря на то что он улыбается, у него трясутся руки. Он нам сказал, что врачи стараются сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя хорошо, но у него все равно артериальное давление поднималось до отметок 195. К тому же он нуждается в срочной операции на ногу", - сказал правозащитник.
По его словам, в изоляторе ректор ходит с тростью. Он также продолжает работать над своей книгой.
Обыски у финдиректора и проректора РАНХиГС
17 ноября, 13:12
Источник сообщил об обысках у финансового директора и проректора РАНХиГС
Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.
По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована.
"Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 18:23
В суд поступило ходатайство продлить срок ареста экс-замминистра Раковой
 
ОбществоМоскваМосковская высшая школа социальных и экономических наукОНКРоссияМарина РаковаСергей Зуев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
Лента новостейМолния
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье