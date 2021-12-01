Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/omikron-shtamm-1761629987.html
В Дании выявили омикрон-штамм у мужчины, посетившего концерт
В Дании выявили омикрон-штамм у мужчины, посетившего концерт - РИА Новости, 01.12.2021
В Дании выявили омикрон-штамм у мужчины, посетившего концерт
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у человека, который в субботу посетил концерт датского диджея и продюсера Мартина Дженсена в Ольборге, теперь тестирование... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:29
2021-12-01T13:30
распространение коронавируса
в мире
дания
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
МУРМАНСК, 1 дек – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у человека, который в субботу посетил концерт датского диджея и продюсера Мартина Дженсена в Ольборге, теперь тестирование предстоит пройти двум тысячам зрителей, сообщила телекомпания TV2."Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у человека, принявшего участие в концерте диджея Мартина Дженсена в Ольборге. Двум тысячам человек предстоит тестирование", - сообщила телекомпания.Об этом TV2 сообщили в управлении по безопасности пациентов. Также отмечается, что две тысячи человек должны пройти тестирование как можно скорее в среду и повторно – в пятницу. Особое внимание будет уделено тем, у кого есть симптомы коронавируса, в этом случае они должны будут соблюдать карантин.В случае отсутствия симптомов, тестируемому будет достаточно сдать экспресс-тест. В самом концерте приняли участие около 1,6 тысячи человек, в то время как около 400 человек участвовали в шоу в соседнем зале, рассказал TV2 директор Ольборгского конгрессно-культурного центра Николай Хольм. Однако после концерта Мартина Дженсена обе компании приняли участие в совместном мероприятии, поэтому все две тысячи человек приглашаются на тестирование.При входе на концерт всех зрителей попросили показать действующий корона-паспорт. Институт сывороток в Дании объявил во вторник о том, что в Дании подтверждено четыре случая заражения штаммом "омикрон".
https://ria.ru/20211201/omikron-1761608751.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:29 01.12.2021 (обновлено: 13:30 01.12.2021)
 
В Дании выявили омикрон-штамм у мужчины, посетившего концерт

В Дании выявили омикрон-штамм у мужчины, посетившего концерт с двумя тысячами зрителей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 1 дек – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у человека, который в субботу посетил концерт датского диджея и продюсера Мартина Дженсена в Ольборге, теперь тестирование предстоит пройти двум тысячам зрителей, сообщила телекомпания TV2.
"Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у человека, принявшего участие в концерте диджея Мартина Дженсена в Ольборге. Двум тысячам человек предстоит тестирование", - сообщила телекомпания.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
Об этом TV2 сообщили в управлении по безопасности пациентов. Также отмечается, что две тысячи человек должны пройти тестирование как можно скорее в среду и повторно – в пятницу. Особое внимание будет уделено тем, у кого есть симптомы коронавируса, в этом случае они должны будут соблюдать карантин.
В случае отсутствия симптомов, тестируемому будет достаточно сдать экспресс-тест. В самом концерте приняли участие около 1,6 тысячи человек, в то время как около 400 человек участвовали в шоу в соседнем зале, рассказал TV2 директор Ольборгского конгрессно-культурного центра Николай Хольм. Однако после концерта Мартина Дженсена обе компании приняли участие в совместном мероприятии, поэтому все две тысячи человек приглашаются на тестирование.
При входе на концерт всех зрителей попросили показать действующий корона-паспорт. Институт сывороток в Дании объявил во вторник о том, что в Дании подтверждено четыре случая заражения штаммом "омикрон".
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 12:00Распространение коронавируса
Биолог назвала главный признак заражения "омикроном"
 
Распространение коронавирусаВ миреДанияЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
Лента новостейМолния
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье