https://ria.ru/20211201/omikron-shtamm-1761629987.html
В Дании выявили омикрон-штамм у мужчины, посетившего концерт
В Дании выявили омикрон-штамм у мужчины, посетившего концерт - РИА Новости, 01.12.2021
В Дании выявили омикрон-штамм у мужчины, посетившего концерт
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у человека, который в субботу посетил концерт датского диджея и продюсера Мартина Дженсена в Ольборге, теперь тестирование... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:29
2021-12-01T13:29
2021-12-01T13:30
распространение коронавируса
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дания
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омикрон-штамм коронавируса
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МУРМАНСК, 1 дек – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у человека, который в субботу посетил концерт датского диджея и продюсера Мартина Дженсена в Ольборге, теперь тестирование предстоит пройти двум тысячам зрителей, сообщила телекомпания TV2."Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у человека, принявшего участие в концерте диджея Мартина Дженсена в Ольборге. Двум тысячам человек предстоит тестирование", - сообщила телекомпания.Об этом TV2 сообщили в управлении по безопасности пациентов. Также отмечается, что две тысячи человек должны пройти тестирование как можно скорее в среду и повторно – в пятницу. Особое внимание будет уделено тем, у кого есть симптомы коронавируса, в этом случае они должны будут соблюдать карантин.В случае отсутствия симптомов, тестируемому будет достаточно сдать экспресс-тест. В самом концерте приняли участие около 1,6 тысячи человек, в то время как около 400 человек участвовали в шоу в соседнем зале, рассказал TV2 директор Ольборгского конгрессно-культурного центра Николай Хольм. Однако после концерта Мартина Дженсена обе компании приняли участие в совместном мероприятии, поэтому все две тысячи человек приглашаются на тестирование.При входе на концерт всех зрителей попросили показать действующий корона-паспорт. Институт сывороток в Дании объявил во вторник о том, что в Дании подтверждено четыре случая заражения штаммом "омикрон".
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в мире, дания, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:29 01.12.2021 (обновлено: 13:30 01.12.2021)
В Дании выявили омикрон-штамм у мужчины, посетившего концерт
В Дании выявили омикрон-штамм у мужчины, посетившего концерт с двумя тысячами зрителей