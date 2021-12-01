https://ria.ru/20211201/omikron-shtamm-1761626898.html

В Финляндии у трех человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса

В Финляндии у трех человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

В Финляндии у трех человек заподозрили омикрон-штамм коронавируса

В Финляндии до сих пор не выявлено коронавируса, вызванного новым штаммом "омикрон", но есть подозрения на наличие данного варианта у трех человек, сообщает в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:13

2021-12-01T13:13

2021-12-01T13:13

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омикрон-штамм коронавируса

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек — РИА Новости. В Финляндии до сих пор не выявлено коронавируса, вызванного новым штаммом "омикрон", но есть подозрения на наличие данного варианта у трех человек, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) страны.Предыдущие подозрения, о которых сообщалось в понедельник, не подтвердились."В Финляндии были выявлены три новых подозрения на "омикрон". Результаты будут подтверждены в ближайшие дни", - говорится в сообщении.Также медики не выявили "омикрон" в ходе национальной выборки среди всех тестов на коронавирус.По данным на вторник, в Финляндии полностью привиты 81,7% населения, одной дозой - 86,7%, третью прививку получили 5,4% жителей.С начала пандемии зарегистрировано 186 538 случая болезни, 1335 человек умерли.

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в мире, финляндия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса