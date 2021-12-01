https://ria.ru/20211201/omikron-1761702223.html

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в 23 странах

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в 23 странах - РИА Новости, 01.12.2021

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в 23 странах

Вариант коронавируса "омикрон" обнаружили в 23 странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:22

2021-12-01T18:22

2021-12-01T22:19

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

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ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вариант коронавируса "омикрон" обнаружили в 23 странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти", — сказал глава организации на брифинге.Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, в свою очередь, сообщила, что больше данных о заразности "омикрона" появится в ближайшие дни."Мы только начинаем понимать, что это за новый вариант. <...> У нас нет полной информации, но существует вероятность, что он быстрее распространяется", — уточнила она.По ее словам, ВОЗ сейчас рассматривает несколько сценариев развития пандемии. Один из них предусматривает вариант, при котором новый штамм окажется более заразным и быстро передающимся, чем доминирующий в мире вариант "дельта"."У нас пока нет ответа на вопрос о смертях, которые связаны со штаммом "омикрон". Но данные появляются ежедневно, и мы сообщим об этом", — добавила специалист.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761571855.html

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, воз, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус