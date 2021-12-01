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Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"

Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство" - РИА Новости, 01.12.2021

Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"

Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) объявил о релизе своего нового альбома "Красота и уродство", об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T23:03

2021-12-01T23:03

2021-12-01T23:22

культура

oxxxymiron (мирон федоров)

новости культуры

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) объявил о релизе своего нового альбома "Красота и уродство", об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.Ранее артист сообщал, что выход нового альбома планируется 1 декабря."Oxxxymiron — Красота и Уродство (Альбом 2021). Слушать в стриминге", - говорится в сообщении.Оксимирон 12 ноября выпустил "miXXXtape III: Смутное время", в котором были собраны треки, созданные в 2014-2021 годах.Oxxxymiron - один из самых популярных исполнителей России. Его последние альбомы "Вечный жид" и "Горгород" были выпущены в 2011 и 2015 годах и рассматриваются в хип-хоп-сообществе как наиболее важные релизы в истории русского хип-хопа.

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oxxxymiron (мирон федоров), новости культуры, россия