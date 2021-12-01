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СК проводит обыски у участников "Московского тренингового центра"

СК проводит обыски у участников "Московского тренингового центра" - РИА Новости, 01.12.2021

СК проводит обыски у участников "Московского тренингового центра"

Сотрудников "Московского тренингового центра" заподозрили в создании НКО, посягающей на права граждан, и небезопасных услугах после суицида клиента, сообщил РИА РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:11

2021-12-01T12:11

2021-12-01T12:31

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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юлия иванова

обыск

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудников "Московского тренингового центра" заподозрили в создании НКО, посягающей на права граждан, и небезопасных услугах после суицида клиента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 239, 238, 110 и 171 УК РФ", - сказал собеседник агентства.По его словам, один из клиентов "Московского тренингового центра" покончил с собой в 2015 году.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, в рамках уголовного дела совместно с оперативными службами у администраторов и активных участников проводятся обыски по 11 адресам. Кроме того, она рассказала, что трое руководителей центра находятся в розыске.Согласно информации на сайте центра, его тренинги направлены на повышение личной эффективности, развитию таких навыков, как ответственность, достижение целей и лидерство, командная работа. Программы проводятся почти 30 лет в нескольких странах.

https://ria.ru/20211128/vzyatka-1761181686.html

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