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СК проводит обыски у участников "Московского тренингового центра"
СК проводит обыски у участников "Московского тренингового центра" - РИА Новости, 01.12.2021
СК проводит обыски у участников "Московского тренингового центра"
Сотрудников "Московского тренингового центра" заподозрили в создании НКО, посягающей на права граждан, и небезопасных услугах после суицида клиента, сообщил РИА РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:11
2021-12-01T12:11
2021-12-01T12:31
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москва
следственный комитет россии (ск рф)
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юлия иванова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудников "Московского тренингового центра" заподозрили в создании НКО, посягающей на права граждан, и небезопасных услугах после суицида клиента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 239, 238, 110 и 171 УК РФ", - сказал собеседник агентства.По его словам, один из клиентов "Московского тренингового центра" покончил с собой в 2015 году.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, в рамках уголовного дела совместно с оперативными службами у администраторов и активных участников проводятся обыски по 11 адресам. Кроме того, она рассказала, что трое руководителей центра находятся в розыске.Согласно информации на сайте центра, его тренинги направлены на повышение личной эффективности, развитию таких навыков, как ответственность, достижение целей и лидерство, командная работа. Программы проводятся почти 30 лет в нескольких странах.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), обыски, юлия иванова, обыск, россия
12:11 01.12.2021 (обновлено: 12:31 01.12.2021)
СК проводит обыски у участников "Московского тренингового центра"
СК проводит обыски у администраторов и участников "Московского тренингового центра"