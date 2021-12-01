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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211201/obval-1761560512.html
Для рубля наступил худший месяц
Финансист оценил "страшилки" о новом обвале рубля - РИА Новости, 01.12.2021
Для рубля наступил худший месяц
В рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару рубль сместился со второго места на девятое в ноябре, а наступивший декабрь - исторически... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:18
2021-12-01T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
центральный банк рф (цб рф)
россия
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару рубль сместился со второго места на девятое в ноябре, а наступивший декабрь - исторически худший месяц для отечественной валюты, подчеркнул в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, на рубль давят и геополитические риски, и падение нефтяных котировок из-за нового штамма коронавируса.По мнению финансиста, не стоит сейчас ждать укрепления рубля в ближайшее время, но вряд ли и прогноз 85 рублей за доллар реалистичен к 2022 году. Даже при самом негативном для рубля сценарии, резервы ЦБ и ФНБ защитят его от стремительной девальвации. Кроме того, Банк России не намерен отказываться от жесткой монетарной политики и готовит в декабре очередное повышение ключевой ставки, успокаивает собеседник агентства.
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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
03:18 01.12.2021
 
Финансист оценил "страшилки" о новом обвале рубля

Финансист Бабин призвал россиян не ждать в декабре укрепления рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару рубль сместился со второго места на девятое в ноябре, а наступивший декабрь - исторически худший месяц для отечественной валюты, подчеркнул в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
По его словам, на рубль давят и геополитические риски, и падение нефтяных котировок из-за нового штамма коронавируса.
"На этом фоне дополнительным негативом для всех рынков выступает возможное ускорение сворачивания монетарных стимулов ФРС из-за высокой инфляции. Такие сигналы могут поступить уже на ближайшем заседании американского регулятора 15 декабря. Это увеличит вероятность более раннего старта повышения процентных ставок в США", — указывает Бабин.
По мнению финансиста, не стоит сейчас ждать укрепления рубля в ближайшее время, но вряд ли и прогноз 85 рублей за доллар реалистичен к 2022 году. Даже при самом негативном для рубля сценарии, резервы ЦБ и ФНБ защитят его от стремительной девальвации. Кроме того, Банк России не намерен отказываться от жесткой монетарной политики и готовит в декабре очередное повышение ключевой ставки, успокаивает собеседник агентства.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияБКС Мир инвестицийДмитрий Бабин
 
 
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