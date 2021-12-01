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Для рубля наступил худший месяц
Финансист оценил "страшилки" о новом обвале рубля - РИА Новости, 01.12.2021
Для рубля наступил худший месяц
В рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару рубль сместился со второго места на девятое в ноябре, а наступивший декабрь - исторически... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:18
2021-12-01T03:18
2021-12-01T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
центральный банк рф (цб рф)
россия
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару рубль сместился со второго места на девятое в ноябре, а наступивший декабрь - исторически худший месяц для отечественной валюты, подчеркнул в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, на рубль давят и геополитические риски, и падение нефтяных котировок из-за нового штамма коронавируса.По мнению финансиста, не стоит сейчас ждать укрепления рубля в ближайшее время, но вряд ли и прогноз 85 рублей за доллар реалистичен к 2022 году. Даже при самом негативном для рубля сценарии, резервы ЦБ и ФНБ защитят его от стремительной девальвации. Кроме того, Банк России не намерен отказываться от жесткой монетарной политики и готовит в декабре очередное повышение ключевой ставки, успокаивает собеседник агентства.
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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
Финансист оценил "страшилки" о новом обвале рубля
Финансист Бабин призвал россиян не ждать в декабре укрепления рубля