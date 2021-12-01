https://ria.ru/20211201/obse-1761630909.html

В МИД оценили роль ОБСЕ в урегулировании в Карабахе и Приднестровье

В МИД оценили роль ОБСЕ в урегулировании в Карабахе и Приднестровье - РИА Новости, 01.12.2021

В МИД оценили роль ОБСЕ в урегулировании в Карабахе и Приднестровье

Москва считает полезной роль ОБСЕ в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, говорится в сообщении, посвященном заседанию СМИД ОБСЕ,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:32

2021-12-01T13:32

2021-12-01T13:32

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе

москва

приднестровская молдавская республика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92557/47/925574792_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f4adce49fdbbcf983ceccb88c1b9220.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва считает полезной роль ОБСЕ в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, говорится в сообщении, посвященном заседанию СМИД ОБСЕ, на сайте МИД РФ."ОБСЕ играет полезную роль в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, является одним из сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Считаем, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться мирными политико-дипломатическими методами, в рамках устоявшихся форматов, при непосредственном участии и учете интересов сторон конфликта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211019/obse-1755262710.html

москва

приднестровская молдавская республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе, москва, приднестровская молдавская республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обсе, россия