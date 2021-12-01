https://ria.ru/20211201/obse-1761630909.html
В МИД оценили роль ОБСЕ в урегулировании в Карабахе и Приднестровье
В МИД оценили роль ОБСЕ в урегулировании в Карабахе и Приднестровье - РИА Новости, 01.12.2021
В МИД оценили роль ОБСЕ в урегулировании в Карабахе и Приднестровье
Москва считает полезной роль ОБСЕ в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, говорится в сообщении, посвященном заседанию СМИД ОБСЕ,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:32
2021-12-01T13:32
2021-12-01T13:32
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе
москва
приднестровская молдавская республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обсе
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва считает полезной роль ОБСЕ в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, говорится в сообщении, посвященном заседанию СМИД ОБСЕ, на сайте МИД РФ."ОБСЕ играет полезную роль в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, является одним из сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Считаем, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться мирными политико-дипломатическими методами, в рамках устоявшихся форматов, при непосредственном участии и учете интересов сторон конфликта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211019/obse-1755262710.html
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в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе, москва, приднестровская молдавская республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обсе, россия
В МИД оценили роль ОБСЕ в урегулировании в Карабахе и Приднестровье
В МИД назвали полезной роль ОБСЕ в урегулировании ситуаций в Карабахе и Приднестровье