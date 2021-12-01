Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/nuland-1761695692.html
Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России из-за его слов о Крыме
Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России из-за его слов о Крыме - РИА Новости, 01.12.2021
Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России из-за его слов о Крыме
Вашингтон обеспокоен планами президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским, заявила в среду замгоссекретаря США по... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:55
2021-12-01T18:25
в мире
сша
оон
севастополь
виктория нуланд
сергей лавров
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/38/1435683801_0:253:4847:2979_1920x0_80_0_0_cdb3b896096303b16b193252d4948f50.jpg
КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Вашингтон обеспокоен планами президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским, заявила в среду замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В Кремле, комментируя заявление белорусского президента, заявили, что считают его очень важным, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Белоруссии не нужно принимать никаких специальных законов для признания Крыма российским."Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошел даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но только усугубляя ситуацию", - сказала Нуланд в ходе Киевского форума по безопасности.Она также добавила, что США обеспокоены в целом ситуацией в Белоруссии, Америка ищет возможность применить новые санкции, связанные с тем, что Минск якобы "использованием мигрантов как оружие".
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761581223.html
сша
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/38/1435683801_270:0:4578:3231_1920x0_80_0_0_ca165a138a729084a5a32d1a822cb244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, севастополь, виктория нуланд, сергей лавров, александр лукашенко, россия
17:55 01.12.2021 (обновлено: 18:25 01.12.2021)
 
Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России из-за его слов о Крыме

Замгоссекретаря США Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России из-за его слов о Крыме

© AP Photo / Ivan SekretarevПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Вашингтон обеспокоен планами президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским, заявила в среду замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В Кремле, комментируя заявление белорусского президента, заявили, что считают его очень важным, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Белоруссии не нужно принимать никаких специальных законов для признания Крыма российским.
"Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошел даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но только усугубляя ситуацию", - сказала Нуланд в ходе Киевского форума по безопасности.
Она также добавила, что США обеспокоены в целом ситуацией в Белоруссии, Америка ищет возможность применить новые санкции, связанные с тем, что Минск якобы "использованием мигрантов как оружие".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 09:42
Сенатор прокомментировала реакцию Киева на заявление Лукашенко о Крыме
 
В миреСШАООНСевастопольВиктория НуландСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
Лента новостейМолния
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье