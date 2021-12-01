https://ria.ru/20211201/nuland-1761695692.html

Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России из-за его слов о Крыме

Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России из-за его слов о Крыме - РИА Новости, 01.12.2021

Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России из-за его слов о Крыме

Вашингтон обеспокоен планами президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским, заявила в среду замгоссекретаря США по... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:55

2021-12-01T17:55

2021-12-01T18:25

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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Вашингтон обеспокоен планами президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским, заявила в среду замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В Кремле, комментируя заявление белорусского президента, заявили, что считают его очень важным, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Белоруссии не нужно принимать никаких специальных законов для признания Крыма российским."Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошел даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но только усугубляя ситуацию", - сказала Нуланд в ходе Киевского форума по безопасности.Она также добавила, что США обеспокоены в целом ситуацией в Белоруссии, Америка ищет возможность применить новые санкции, связанные с тем, что Минск якобы "использованием мигрантов как оружие".

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761581223.html

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в мире, сша, оон, севастополь, виктория нуланд, сергей лавров, александр лукашенко, россия