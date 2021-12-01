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Туризм
https://ria.ru/20211201/norvegiya-1761645528.html
Норвегия открыла границы для российских туристов
Норвегия открыла границы для российских туристов - РИА Новости, 01.12.2021
Норвегия открыла границы для российских туристов
Россияне снова могут приезжать в Норвегию с туристическими целями, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:44
2021-12-01T14:44
туризм
норвегия
финляндия
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
туризм
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россияне снова могут приезжать в Норвегию с туристическими целями, сообщает АТОР."До поездки все путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться. Российские вакцины от COVID-19 в стране не признаны, поэтому россиянам, привитым отечественными препаратами, по прибытию придется проходить карантин и дополнительное тестирование", — рассказала директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко.Регистрационную анкету на сайте entrynorway.no предварительно заполняют все туристы, вне зависимости от их прививочного статуса.Для въезда в Норвегию взрослым понадобится результат ПЦР-теста не старше 24 часов. Еще одно экспресс-тестирование предстоит пройти в течение суток после прибытия.Гражданам РФ, иммунизированным российскими вакцинами, переболевшими ковидом или непривитым, предстоит пройти карантин по прибытии (как минимум, трое суток). Изолироваться можно в удобном для туриста месте (коттедж, рыболовная база) или карантинном отеле. Стоимость пребывания в спецгостинице — 500 норвежских крон в сутки (4,2 тысячи рублей).При этом путешественник должен быть готов при въезде подтвердить бронирование. На протяжении карантина иностранцу надлежит избегать контактов.По прошествии трех дней изоляции турист обязан сдать еще один ПЦР-анализ. Если его результат будет отрицательным, можно продолжить поездку.От прохождения тестирования и карантина освобождены дети младше 18 лет, путешественники из стран с зеленой и оранжевой маркировкой (Норвегия ведет собственный список), имеющие сертификат о прививке одной из признанных в ЕС вакцин, а также переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. Подтвердить последний факт может сертификат, признанный в ЕС.Посольство королевства в России уже возобновило выдачу виз. Подавать документы можно в 22 визовых центрах.С 9 ноября 2021 года между двумя странами восстановлено авиасообщение. Рейсы — дважды в неделю, стоимость билета — от 13 755 рублей.Добраться до Норвегии через сухопутные границы туристы не смогут. Движение через автомобильный погранпункт близ Киркенеса ограничено распоряжением российского правительства, а Финляндия и Швеция не пускают путешественников, в том числе и транзитных.
https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html
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норвегия, финляндия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, туризм, россия, коронавирус covid-19
14:44 01.12.2021
 
Норвегия открыла границы для российских туристов

Норвегия готова принимать российских туристов после дополнительных тестов и карантина

CC BY 2.0 / Trysil / Ola Matsson / Langrenn i TrysilЛыжники на горнолыжном курорте Трюсиль, Норвегия
Лыжники на горнолыжном курорте Трюсиль, Норвегия - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
CC BY 2.0 / Trysil / Ola Matsson / Langrenn i Trysil
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россияне снова могут приезжать в Норвегию с туристическими целями, сообщает АТОР.
"До поездки все путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться. Российские вакцины от COVID-19 в стране не признаны, поэтому россиянам, привитым отечественными препаратами, по прибытию придется проходить карантин и дополнительное тестирование", — рассказала директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко.
Регистрационную анкету на сайте entrynorway.no предварительно заполняют все туристы, вне зависимости от их прививочного статуса.
Для въезда в Норвегию взрослым понадобится результат ПЦР-теста не старше 24 часов. Еще одно экспресс-тестирование предстоит пройти в течение суток после прибытия.
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Гражданам РФ, иммунизированным российскими вакцинами, переболевшими ковидом или непривитым, предстоит пройти карантин по прибытии (как минимум, трое суток). Изолироваться можно в удобном для туриста месте (коттедж, рыболовная база) или карантинном отеле. Стоимость пребывания в спецгостинице — 500 норвежских крон в сутки (4,2 тысячи рублей).
При этом путешественник должен быть готов при въезде подтвердить бронирование. На протяжении карантина иностранцу надлежит избегать контактов.
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По прошествии трех дней изоляции турист обязан сдать еще один ПЦР-анализ. Если его результат будет отрицательным, можно продолжить поездку.
От прохождения тестирования и карантина освобождены дети младше 18 лет, путешественники из стран с зеленой и оранжевой маркировкой (Норвегия ведет собственный список), имеющие сертификат о прививке одной из признанных в ЕС вакцин, а также переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. Подтвердить последний факт может сертификат, признанный в ЕС.
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С 9 ноября 2021 года между двумя странами восстановлено авиасообщение. Рейсы — дважды в неделю, стоимость билета — от 13 755 рублей.
Добраться до Норвегии через сухопутные границы туристы не смогут. Движение через автомобильный погранпункт близ Киркенеса ограничено распоряжением российского правительства, а Финляндия и Швеция не пускают путешественников, в том числе и транзитных.
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