https://ria.ru/20211201/norvegiya-1761645528.html

Норвегия открыла границы для российских туристов

Норвегия открыла границы для российских туристов - РИА Новости, 01.12.2021

Норвегия открыла границы для российских туристов

Россияне снова могут приезжать в Норвегию с туристическими целями, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:44

2021-12-01T14:44

2021-12-01T14:44

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россияне снова могут приезжать в Норвегию с туристическими целями, сообщает АТОР."До поездки все путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться. Российские вакцины от COVID-19 в стране не признаны, поэтому россиянам, привитым отечественными препаратами, по прибытию придется проходить карантин и дополнительное тестирование", — рассказала директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко.Регистрационную анкету на сайте entrynorway.no предварительно заполняют все туристы, вне зависимости от их прививочного статуса.Для въезда в Норвегию взрослым понадобится результат ПЦР-теста не старше 24 часов. Еще одно экспресс-тестирование предстоит пройти в течение суток после прибытия.Гражданам РФ, иммунизированным российскими вакцинами, переболевшими ковидом или непривитым, предстоит пройти карантин по прибытии (как минимум, трое суток). Изолироваться можно в удобном для туриста месте (коттедж, рыболовная база) или карантинном отеле. Стоимость пребывания в спецгостинице — 500 норвежских крон в сутки (4,2 тысячи рублей).При этом путешественник должен быть готов при въезде подтвердить бронирование. На протяжении карантина иностранцу надлежит избегать контактов.По прошествии трех дней изоляции турист обязан сдать еще один ПЦР-анализ. Если его результат будет отрицательным, можно продолжить поездку.От прохождения тестирования и карантина освобождены дети младше 18 лет, путешественники из стран с зеленой и оранжевой маркировкой (Норвегия ведет собственный список), имеющие сертификат о прививке одной из признанных в ЕС вакцин, а также переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. Подтвердить последний факт может сертификат, признанный в ЕС.Посольство королевства в России уже возобновило выдачу виз. Подавать документы можно в 22 визовых центрах.С 9 ноября 2021 года между двумя странами восстановлено авиасообщение. Рейсы — дважды в неделю, стоимость билета — от 13 755 рублей.Добраться до Норвегии через сухопутные границы туристы не смогут. Движение через автомобильный погранпункт близ Киркенеса ограничено распоряжением российского правительства, а Финляндия и Швеция не пускают путешественников, в том числе и транзитных.

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https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html

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норвегия, финляндия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, туризм, россия, коронавирус covid-19