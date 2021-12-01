Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211201/neft-1761641703.html
Цены на нефть выросли на пять процентов
Цены на нефть выросли на пять процентов - РИА Новости, 01.12.2021
Цены на нефть выросли на пять процентов
Мировые цены на нефть в среду днем растут примерно на 5%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:13
2021-12-01T14:35
экономика
в мире
нефть
brent
wti (нефть)
цены на нефть
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_2f07a68d61113d9ea1c5e09e262a9724.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем растут примерно на 5%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.55 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent поднимались в цене на 5,07%, до 72,71 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI увеличивалась на 4,73%, до 69,33 доллара за баррель.Минутами ранее Brent дорожал на 5,07%, до 72,71 доллара за баррель, WTI - на 4,73%, до 69,33 доллара за баррель.На рынке нефти в среду днем продолжается значительный рост цен после того, как днем ранее цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов за баррель, а марки WTI - ниже 65, впервые с 23 августа.Кроме того, инвесторы находятся в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 ноября. Аналитики полагают, что показатель сократился на 1,2 миллиона баррелей и достиг 434,2 миллиона баррелей.Одним из главных событий ближайших дней для нефтяных трейдеров также остается заседание всех глав делегаций ОПЕК+, которое пройдет в четверг. Альянс обсудит план добычи на январь.
https://ria.ru/20211130/neft-1761343142.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_669:147:3204:2048_1920x0_80_0_0_80735f544d41d8a98ccda7c05ca0b7b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, нефть, brent, wti (нефть), цены на нефть, сша, опек, опек+
14:13 01.12.2021 (обновлено: 14:35 01.12.2021)
 
Цены на нефть выросли на пять процентов

Мировые цены на нефть в среду днем растут примерно на 5% согласно данным торгов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем растут примерно на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.55 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent поднимались в цене на 5,07%, до 72,71 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI увеличивалась на 4,73%, до 69,33 доллара за баррель.
Минутами ранее Brent дорожал на 5,07%, до 72,71 доллара за баррель, WTI - на 4,73%, до 69,33 доллара за баррель.
На рынке нефти в среду днем продолжается значительный рост цен после того, как днем ранее цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов за баррель, а марки WTI - ниже 65, впервые с 23 августа.
Кроме того, инвесторы находятся в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 ноября. Аналитики полагают, что показатель сократился на 1,2 миллиона баррелей и достиг 434,2 миллиона баррелей.
Одним из главных событий ближайших дней для нефтяных трейдеров также остается заседание всех глав делегаций ОПЕК+, которое пройдет в четверг. Альянс обсудит план добычи на январь.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 08:00
Фактор страха: "омикрон" обрушил нефть и пошел за рублем
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВ миреНефтьBrentWTI (нефть)Цены на нефтьСШАОПЕКОПЕК+
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
Лента новостейМолния
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье