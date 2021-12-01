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Цены на нефть выросли на пять процентов
Цены на нефть выросли на пять процентов - РИА Новости, 01.12.2021
Цены на нефть выросли на пять процентов
Мировые цены на нефть в среду днем растут примерно на 5%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:13
2021-12-01T14:13
2021-12-01T14:35
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем растут примерно на 5%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.55 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent поднимались в цене на 5,07%, до 72,71 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI увеличивалась на 4,73%, до 69,33 доллара за баррель.Минутами ранее Brent дорожал на 5,07%, до 72,71 доллара за баррель, WTI - на 4,73%, до 69,33 доллара за баррель.На рынке нефти в среду днем продолжается значительный рост цен после того, как днем ранее цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов за баррель, а марки WTI - ниже 65, впервые с 23 августа.Кроме того, инвесторы находятся в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 ноября. Аналитики полагают, что показатель сократился на 1,2 миллиона баррелей и достиг 434,2 миллиона баррелей.Одним из главных событий ближайших дней для нефтяных трейдеров также остается заседание всех глав делегаций ОПЕК+, которое пройдет в четверг. Альянс обсудит план добычи на январь.
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экономика, в мире, нефть, brent, wti (нефть), цены на нефть, сша, опек, опек+
14:13 01.12.2021 (обновлено: 14:35 01.12.2021)
Цены на нефть выросли на пять процентов
Мировые цены на нефть в среду днем растут примерно на 5% согласно данным торгов