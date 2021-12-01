https://ria.ru/20211201/nato-1761728832.html

НАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции альянса

НАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции альянса - РИА Новости, 01.12.2021

НАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции альянса

Новая стратегическая концепция НАТО будет учитывать проблемы и озабоченности, с которыми сегодня сталкивается альянс, в том числе связанные с Россией и... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T22:05

2021-12-01T22:05

2021-12-01T22:05

в мире

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нато

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО будет учитывать проблемы и озабоченности, с которыми сегодня сталкивается альянс, в том числе связанные с Россией и терроризмом, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."В последний раз мы – НАТО – создавали стратегическую концепцию в 2010 году, и мир тогда выглядел совсем иначе. Россия упоминалась как партнер, Китай не упоминался. И всевозможные новые вызовы, новые угрозы, особенно в киберпространстве, гибридные конфликты, космос – ничего из этого не было ее частью, поскольку это был другой мир", - сказал Блинкен в интервью Латвийскому телевидению.Он добавил, что новая стратегическая концепция, которую союзники по НАТО согласились завершить к следующему саммиту альянса в Испании весной, будет отражать проблемы, с которыми страны сталкиваются сегодня, а не десять лет назад."Однако Россия остается в центре наших озабоченностей, как и терроризм. И я думаю, что наш основной фундамент – обеспечение мощной защиты и сдерживания, а также способность участвовать в надлежащем управлении конфликтами, параллельно укрепляя партнерские отношения с другими странами в различных частях света. Это остается фундаментом", - указал госсекретарь США.Блинкен добавил, что новая стратегическая концепция "будет отражать мир, в котором мы живем сейчас, а не тот, в котором мы жили в 2010 году".

https://ria.ru/20211201/nato-1761712416.html

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сша

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в мире, сша, нато, энтони блинкен, россия