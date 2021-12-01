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НАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции альянса
НАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции альянса - РИА Новости, 01.12.2021
НАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции альянса
Новая стратегическая концепция НАТО будет учитывать проблемы и озабоченности, с которыми сегодня сталкивается альянс, в том числе связанные с Россией и... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:05
2021-12-01T22:05
в мире
сша
нато
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО будет учитывать проблемы и озабоченности, с которыми сегодня сталкивается альянс, в том числе связанные с Россией и терроризмом, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."В последний раз мы – НАТО – создавали стратегическую концепцию в 2010 году, и мир тогда выглядел совсем иначе. Россия упоминалась как партнер, Китай не упоминался. И всевозможные новые вызовы, новые угрозы, особенно в киберпространстве, гибридные конфликты, космос – ничего из этого не было ее частью, поскольку это был другой мир", - сказал Блинкен в интервью Латвийскому телевидению.Он добавил, что новая стратегическая концепция, которую союзники по НАТО согласились завершить к следующему саммиту альянса в Испании весной, будет отражать проблемы, с которыми страны сталкиваются сегодня, а не десять лет назад."Однако Россия остается в центре наших озабоченностей, как и терроризм. И я думаю, что наш основной фундамент – обеспечение мощной защиты и сдерживания, а также способность участвовать в надлежащем управлении конфликтами, параллельно укрепляя партнерские отношения с другими странами в различных частях света. Это остается фундаментом", - указал госсекретарь США.Блинкен добавил, что новая стратегическая концепция "будет отражать мир, в котором мы живем сейчас, а не тот, в котором мы жили в 2010 году".
https://ria.ru/20211201/nato-1761712416.html
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в мире, сша, нато, энтони блинкен, россия
22:05 01.12.2021
 
НАТО учтет Россию при утверждении новой стратегической концепции альянса

Госсекретарь Блинкен: НАТО учтет фактор России при утверждении стратегической концепции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит стран-участниц НАТО
Саммит стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО будет учитывать проблемы и озабоченности, с которыми сегодня сталкивается альянс, в том числе связанные с Россией и терроризмом, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В последний раз мы – НАТО – создавали стратегическую концепцию в 2010 году, и мир тогда выглядел совсем иначе. Россия упоминалась как партнер, Китай не упоминался. И всевозможные новые вызовы, новые угрозы, особенно в киберпространстве, гибридные конфликты, космос – ничего из этого не было ее частью, поскольку это был другой мир", - сказал Блинкен в интервью Латвийскому телевидению.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Он добавил, что новая стратегическая концепция, которую союзники по НАТО согласились завершить к следующему саммиту альянса в Испании весной, будет отражать проблемы, с которыми страны сталкиваются сегодня, а не десять лет назад.
"Однако Россия остается в центре наших озабоченностей, как и терроризм. И я думаю, что наш основной фундамент – обеспечение мощной защиты и сдерживания, а также способность участвовать в надлежащем управлении конфликтами, параллельно укрепляя партнерские отношения с другими странами в различных частях света. Это остается фундаментом", - указал госсекретарь США.
Блинкен добавил, что новая стратегическая концепция "будет отражать мир, в котором мы живем сейчас, а не тот, в котором мы жили в 2010 году".
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В миреСШАНАТОЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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