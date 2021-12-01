https://ria.ru/20211201/moskva-1761729915.html
Москву украсят к новогодним праздникам к середине декабря
Москву украсят к новогодним праздникам к середине декабря - РИА Новости, 01.12.2021
Москву украсят к новогодним праздникам к середине декабря
Москву украсят к новогодним праздникам к 15 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:20
2021-12-01T22:20
2021-12-01T22:20
общество
москва
новый год
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москву украсят к новогодним праздникам к 15 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что с 1 ноября до 1 апреля архитектурно-художественная подсветка в Москве переведена в праздничный режим работы."С 30 декабря на Арбате, Тверской и других центральных улицах и площадях включится праздничная иллюминация. Уже идет монтаж праздничных конструкций, всего город украсят более четырех тысяч крупных инсталляций. Эта работа завершится до 15 декабря", - сообщил Бирюков в интервью "Российской газете".
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общество, москва, новый год, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москву украсят к новогодним праздникам к середине декабря
Заммэра Бирюков: Москву украсят к новогодним праздникам к середине декабря