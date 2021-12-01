Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/moskva-1761729915.html
Москву украсят к новогодним праздникам к середине декабря
Москву украсят к новогодним праздникам к середине декабря - РИА Новости, 01.12.2021
Москву украсят к новогодним праздникам к середине декабря
Москву украсят к новогодним праздникам к 15 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:20
2021-12-01T22:20
общество
москва
новый год
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760883635_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_c2d1902589b6b9ac64920ab85831e621.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москву украсят к новогодним праздникам к 15 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что с 1 ноября до 1 апреля архитектурно-художественная подсветка в Москве переведена в праздничный режим работы."С 30 декабря на Арбате, Тверской и других центральных улицах и площадях включится праздничная иллюминация. Уже идет монтаж праздничных конструкций, всего город украсят более четырех тысяч крупных инсталляций. Эта работа завершится до 15 декабря", - сообщил Бирюков в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20211201/moskva-1761729709.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760883635_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9746a21e3c62da96b96c2394464393bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новый год, петр бирюков, городское хозяйство москвы
22:20 01.12.2021
 
Москву украсят к новогодним праздникам к середине декабря

Заммэра Бирюков: Москву украсят к новогодним праздникам к середине декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМонтаж новогодней конструкции "Полярные медведи"
Монтаж новогодней конструкции Полярные медведи - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москву украсят к новогодним праздникам к 15 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что с 1 ноября до 1 апреля архитектурно-художественная подсветка в Москве переведена в праздничный режим работы.
"С 30 декабря на Арбате, Тверской и других центральных улицах и площадях включится праздничная иллюминация. Уже идет монтаж праздничных конструкций, всего город украсят более четырех тысяч крупных инсталляций. Эта работа завершится до 15 декабря", - сообщил Бирюков в интервью "Российской газете".
Снег на новогодней елке на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
22:18
На улицах Москвы установят более тысячи новогодних елок
 
ОбществоМоскваНовый годПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
Лента новостейМолния
Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"