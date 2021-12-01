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Москвичей предупредили о морозах до минус десяти градусов
Москвичей предупредили о морозах до минус десяти градусов - РИА Новости, 01.12.2021
Москвичей предупредили о морозах до минус десяти градусов
Температура воздуха в Москве в ночь на четверг упадет до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:23
2021-12-01T17:23
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ночь на четверг упадет до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве "эхом" уходящего циклона до 21 часа еще кое-где отзовется небольшой снег, а после инициатива в атмосфере перейдет к гребню антициклона, который станет медленно очищать небо от полей облачности и осадков. В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха, ночью морозы станут крепчать. И впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке минус 10", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в городе температура понизится до минус 7-10, в Подмосковье - до минус 6-11, что с опережением в две недели "точь-в-точь соответствует климатическим показателям середины декабря". "Из-за высокой относительной влажности... по ощущениям будет казаться, что температура воздуха на 3-4 градуса холоднее, чем на самом деле. Берегите тепло и одевайтесь по-зимнему", - посоветовал синоптик.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
17:23 01.12.2021
 
Москвичей предупредили о морозах до минус десяти градусов

В Москве температура воздуха в ночь на четверг упадет до минус десяти градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ночь на четверг упадет до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве "эхом" уходящего циклона до 21 часа еще кое-где отзовется небольшой снег, а после инициатива в атмосфере перейдет к гребню антициклона, который станет медленно очищать небо от полей облачности и осадков. В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха, ночью морозы станут крепчать. И впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке минус 10", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в городе температура понизится до минус 7-10, в Подмосковье - до минус 6-11, что с опережением в две недели "точь-в-точь соответствует климатическим показателям середины декабря". "Из-за высокой относительной влажности... по ощущениям будет казаться, что температура воздуха на 3-4 градуса холоднее, чем на самом деле. Берегите тепло и одевайтесь по-зимнему", - посоветовал синоптик.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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