https://ria.ru/20211201/moskva-1761686217.html

Москвичей предупредили о морозах до минус десяти градусов

Москвичей предупредили о морозах до минус десяти градусов - РИА Новости, 01.12.2021

Москвичей предупредили о морозах до минус десяти градусов

Температура воздуха в Москве в ночь на четверг упадет до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:23

2021-12-01T17:23

2021-12-01T17:23

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ночь на четверг упадет до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве "эхом" уходящего циклона до 21 часа еще кое-где отзовется небольшой снег, а после инициатива в атмосфере перейдет к гребню антициклона, который станет медленно очищать небо от полей облачности и осадков. В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха, ночью морозы станут крепчать. И впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке минус 10", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в городе температура понизится до минус 7-10, в Подмосковье - до минус 6-11, что с опережением в две недели "точь-в-точь соответствует климатическим показателям середины декабря". "Из-за высокой относительной влажности... по ощущениям будет казаться, что температура воздуха на 3-4 градуса холоднее, чем на самом деле. Берегите тепло и одевайтесь по-зимнему", - посоветовал синоптик.

https://ria.ru/20211201/pogoda-1761608606.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода