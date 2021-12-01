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Синоптик заявил о формировании в Москве устойчивого снежного покрова
Синоптик заявил о формировании в Москве устойчивого снежного покрова - РИА Новости, 01.12.2021
Синоптик заявил о формировании в Москве устойчивого снежного покрова
Устойчивый снежный покров от 7 до 9 см сформировался в Москве, несмотря на кратковременную оттепель в пятницу, снег уже не растает, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:46
2021-12-01T09:46
2021-12-01T10:27
москва
общество
волоколамск
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Устойчивый снежный покров от 7 до 9 см сформировался в Москве, несмотря на кратковременную оттепель в пятницу, снег уже не растает, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате аномальных осадков, выпавших накануне в Центральной России, в столичном регионе, наконец-то, сформировался устойчивый снежный покров. Так, к 09.00 мск на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 7 см, на других городских станциях – в Тушино и на Балчуге снега еще больше – 9 см. Такие показатели снегомерной линейки точь-в-точь соответствуют многолетней климатической норме снежного покрова для первой декады декабря", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в Подмосковье самые большие сугробы выросли в Ново-Иерусалиме – 11 см, Волоколамске – 12 см, Клину – 16 см."Несмотря на кратковременную оттепель в пятницу, снег уже не растает и, по всей видимости, пролежит до весны. Мало того, через неделю, после настоящих декабрьских морозов и очередных снегопадов, высота сугробов в городе и окрестностях повысится еще на 5-8 см, а значит, можно становиться на лыжи", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20211130/golodeditsa-1761443873.html
москва
волоколамск
московская область (подмосковье)
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москва, общество, волоколамск, московская область (подмосковье), евгений тишковец
09:46 01.12.2021 (обновлено: 10:27 01.12.2021)
Синоптик заявил о формировании в Москве устойчивого снежного покрова
Синоптик Тишковец: в Москве сформировался устойчивый снежный покров