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Фрагмент американской ракеты подлетит к МКС 3 декабря
Фрагмент американской ракеты подлетит к МКС 3 декабря - РИА Новости, 01.12.2021
Фрагмент американской ракеты подлетит к МКС 3 декабря
Фрагмент американской ракеты Pegasus сблизится с Международной космической станцией в пятницу, пока решение о необходимости маневра уклонения МКС не принято,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:36
2021-12-01T15:53
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
цниимаш
центр управления полетами
илон маск
россия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Фрагмент американской ракеты Pegasus сблизится с Международной космической станцией в пятницу, пока решение о необходимости маневра уклонения МКС не принято, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."Фрагмент ступени ракеты-носителя Pegasus, запущенной в 1994 году, сблизится с Международной космической станцией днём 3 декабря. По данным ГИАЦ АСПОС ОКП, минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 км ожидается в 13.33 мск в пятницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что предварительная информация о сближении получена Главным информационно-аналитическим центром Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша (входит в "Роскосмос"),"По состоянию на 1 декабря решение о необходимости проведения манёвра уклонения не принято, специалисты ЦУП и ГИАЦ продолжают контролировать ситуацию", - уточнили в пресс-службе.В ноябре о фактах сближения МКС с космическим мусором сообщалось триждыМимо станции 12 ноября пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, причем перед этим пришлось проводить маневр уклонения.А 15 ноября экипаж спрятался в пристыкованных к МКС кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутникового оружия. По данным Минобороны РФ, МКС находится ниже фрагментов спутника на 40-60 километров и станции ничего не угрожает.Нкаонец, 25 ноября мимо станции пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более 5 километров и не создал помех для работы МКС.
https://ria.ru/20211120/mks-1759947061.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), цниимаш, центр управления полетами, илон маск, россия
15:36 01.12.2021 (обновлено: 15:53 01.12.2021)
 
Фрагмент американской ракеты подлетит к МКС 3 декабря

Фрагмент американской ракеты Pegasus подлетит к МКС 3 декабря

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Фрагмент американской ракеты Pegasus сблизится с Международной космической станцией в пятницу, пока решение о необходимости маневра уклонения МКС не принято, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Фрагмент ступени ракеты-носителя Pegasus, запущенной в 1994 году, сблизится с Международной космической станцией днём 3 декабря. По данным ГИАЦ АСПОС ОКП, минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 км ожидается в 13.33 мск в пятницу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что предварительная информация о сближении получена Главным информационно-аналитическим центром Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша (входит в "Роскосмос"),
"По состоянию на 1 декабря решение о необходимости проведения манёвра уклонения не принято, специалисты ЦУП и ГИАЦ продолжают контролировать ситуацию", - уточнили в пресс-службе.
В ноябре о фактах сближения МКС с космическим мусором сообщалось трижды
Мимо станции 12 ноября пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, причем перед этим пришлось проводить маневр уклонения.
А 15 ноября экипаж спрятался в пристыкованных к МКС кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутникового оружия. По данным Минобороны РФ, МКС находится ниже фрагментов спутника на 40-60 километров и станции ничего не угрожает.
Нкаонец, 25 ноября мимо станции пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более 5 километров и не создал помех для работы МКС.
Пристыковка модуля Причал к МКС
26 ноября, 18:21
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РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЦНИИМАШЦентр управления полетамиИлон МаскРоссия
 
 
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