15:36 01.12.2021 (обновлено: 15:53 01.12.2021)
Фрагмент американской ракеты подлетит к МКС 3 декабря
Фрагмент американской ракеты Pegasus подлетит к МКС 3 декабря
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Фрагмент американской ракеты Pegasus сблизится с Международной космической станцией в пятницу, пока решение о необходимости маневра уклонения МКС не принято, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Фрагмент ступени ракеты-носителя Pegasus, запущенной в 1994 году, сблизится с Международной космической станцией днём 3 декабря. По данным ГИАЦ АСПОС ОКП, минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 км ожидается в 13.33 мск в пятницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительная информация о сближении получена Главным информационно-аналитическим центром Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша (входит в "Роскосмос"),
"По состоянию на 1 декабря решение о необходимости проведения манёвра уклонения не принято, специалисты ЦУП и ГИАЦ продолжают контролировать ситуацию", - уточнили в пресс-службе.
В ноябре о фактах сближения МКС с космическим мусором сообщалось трижды
Мимо станции 12 ноября пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, причем перед этим пришлось проводить маневр уклонения.
А 15 ноября экипаж спрятался в пристыкованных к МКС кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутникового оружия. По данным Минобороны РФ, МКС находится ниже фрагментов спутника на 40-60 километров и станции ничего не угрожает.
Нкаонец, 25 ноября мимо станции пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более 5 километров и не создал помех для работы МКС.
26 ноября, 18:21Модуль "Причал" пристыковался к МКС