https://ria.ru/20211201/mks-1761590045.html

Японские космические туристы вернутся с МКС на Землю 20 декабря

Японские космические туристы вернутся с МКС на Землю 20 декабря - РИА Новости, 01.12.2021

Японские космические туристы вернутся с МКС на Землю 20 декабря

Корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и его помощником Ёдзо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:49

2021-12-01T17:49

2021-12-01T17:49

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и его помощником Ёдзо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным вернется на Землю утром 20 декабря, сообщили журналистам в среду в "Роскосмосе"."Данные по посадке "Союза МС-20": расстыковка в 2:53, работа двигательной установки 5:24:05-5:28:44, посадка в 6:18:38 по московскому времени", — говорится в сообщении.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря в 10.38 мск. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю. В дублирующем экипаже — российский космонавт Александр Скворцов и ещё один турист-японец Щун Огисо.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon — миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html

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