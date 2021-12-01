https://ria.ru/20211201/miting-1761736505.html
В Киеве прошел митинг противников Зеленского
В Киеве прошел митинг противников Зеленского - РИА Новости, 02.12.2021
В Киеве прошел митинг противников Зеленского
В Киеве на площади Независимости прошел митинг недовольных политикой украинских властей, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-01T23:50
2021-12-01T23:50
2021-12-02T00:00
в мире
украина
верховная рада украины
петр порошенко
европейская солидарность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761727395_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_130659ddd41285df8dcea56a972eb54f.jpg
КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. В Киеве на площади Независимости прошел митинг недовольных политикой украинских властей, сообщил корреспондент РИА Новости.В манифестации приняли участие несколько тысяч человек. Они также прошли в колонне по правительственному кварталу мимо офиса президента Владимира Зеленского, Верховной рады и кабмина.Протестующие выкрикивали "импичмент", "Зеленский, уходи!" и другие лозунги против действующей власти.Шествие закончилось на улице Грушевского возле Европейской площади.Участники акции объявили о начале бессрочной кампании "полной перезагрузки власти". При этом они отметили, что будут добиваться мирной смены руководства страны, чтобы "в Киеве не пролилось ни капли крови". Протестующие призвали все "оппозиционные патриотические силы" объединиться, и после этого разошлись.Полиция разблокировала движение на центральных улицах. Силовики, которые следили за общественным порядком, разъехались. Обстановка в центре Киева спокойная.В пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины сообщили, что протесты прошли без нарушений порядка.
https://ria.ru/20211130/zelenskiy-1761431321.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761727395_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cbf4fadbddc5241926bf9cd650e05a70.jpg
Недовольные политикой Зеленского митингуют в центре Киева
Недовольные политикой Зеленского вышли на митинг в центре Киева, а затем направились в сторону президентского офиса.
2021-12-01T23:50
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность, россия