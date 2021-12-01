https://ria.ru/20211201/miting-1761736505.html

В Киеве прошел митинг противников Зеленского

В Киеве прошел митинг противников Зеленского - РИА Новости, 02.12.2021

В Киеве прошел митинг противников Зеленского

В Киеве на площади Независимости прошел митинг недовольных политикой украинских властей, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-01T23:50

2021-12-01T23:50

2021-12-02T00:00

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КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. В Киеве на площади Независимости прошел митинг недовольных политикой украинских властей, сообщил корреспондент РИА Новости.В манифестации приняли участие несколько тысяч человек. Они также прошли в колонне по правительственному кварталу мимо офиса президента Владимира Зеленского, Верховной рады и кабмина.Протестующие выкрикивали "импичмент", "Зеленский, уходи!" и другие лозунги против действующей власти.Шествие закончилось на улице Грушевского возле Европейской площади.Участники акции объявили о начале бессрочной кампании "полной перезагрузки власти". При этом они отметили, что будут добиваться мирной смены руководства страны, чтобы "в Киеве не пролилось ни капли крови". Протестующие призвали все "оппозиционные патриотические силы" объединиться, и после этого разошлись.Полиция разблокировала движение на центральных улицах. Силовики, которые следили за общественным порядком, разъехались. Обстановка в центре Киева спокойная.В пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины сообщили, что протесты прошли без нарушений порядка.

https://ria.ru/20211130/zelenskiy-1761431321.html

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Недовольные политикой Зеленского митингуют в центре Киева Недовольные политикой Зеленского вышли на митинг в центре Киева, а затем направились в сторону президентского офиса. 2021-12-01T23:50 true PT0M37S

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в мире, украина, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность, россия