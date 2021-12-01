https://ria.ru/20211201/mishustin-1761665397.html

Россия приветствует изучение русского языка во Вьетнаме, заявил Мишустин

Россия приветствует изучение русского языка во Вьетнаме, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.12.2021

Россия приветствует изучение русского языка во Вьетнаме, заявил Мишустин

Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарного взаимодействия с Вьетнамом и приветствует решение восстановить русский язык в качестве первого... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:59

2021-12-01T15:59

2021-12-01T17:26

вьетнам

михаил мишустин

нгуен суан фук

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарного взаимодействия с Вьетнамом и приветствует решение восстановить русский язык в качестве первого иностранного в школьной программе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рассчитываем, что после снятия соответствующих ограничений из-за пандемии мы завершим проведение мероприятий в рамках программы Перекрестных годов России и Вьетнама, и также очень приветствуем решение вьетнамского руководства восстановить русский язык в качестве первого иностранного в школьной программе", - сказал он в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.Мишустин также отметил, что к визиту президента Вьетнама приурочено подписание целого ряда важных соглашений, которые определяют новые направления сотрудничества в области промышленности, культуры, энергетики, взаимодействия Центральных Банков."Я убежден, что эти договоренности придадут значимый импульс дальнейшему развитию нашего многопланового российско-вьетнамского сотрудничества", - добавил премьер-министр РФ.

https://ria.ru/20211029/vizit-1756900949.html

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вьетнам, михаил мишустин, нгуен суан фук, россия