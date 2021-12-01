15:59 01.12.2021 (обновлено: 17:26 01.12.2021)
Россия приветствует изучение русского языка во Вьетнаме, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Россия приветствует изучение в школах Вьетнама русского как иностранного
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарного взаимодействия с Вьетнамом и приветствует решение восстановить русский язык в качестве первого иностранного в школьной программе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рассчитываем, что после снятия соответствующих ограничений из-за пандемии мы завершим проведение мероприятий в рамках программы Перекрестных годов России и Вьетнама, и также очень приветствуем решение вьетнамского руководства восстановить русский язык в качестве первого иностранного в школьной программе", - сказал он в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Мишустин также отметил, что к визиту президента Вьетнама приурочено подписание целого ряда важных соглашений, которые определяют новые направления сотрудничества в области промышленности, культуры, энергетики, взаимодействия Центральных Банков.
"Я убежден, что эти договоренности придадут значимый импульс дальнейшему развитию нашего многопланового российско-вьетнамского сотрудничества", - добавил премьер-министр РФ.
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