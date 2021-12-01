https://ria.ru/20211201/mishustin-1761646346.html

Мишустин поручил запустить поддержку растущих технологических компаний

Мишустин поручил запустить поддержку растущих технологических компаний - РИА Новости, 01.12.2021

Мишустин поручил запустить поддержку растущих технологических компаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову запустить программу поддержки малых и средних технологических... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:29

2021-12-01T14:29

2021-12-01T14:29

экономика

михаил мишустин

максим решетников

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову запустить программу поддержки малых и средних технологических компаний не позднее весны 2022 года.В своем выступлении на этом мероприятии Решетников отметил, что в рамках стратегической инициативы "Взлет от стартапа до IPO" для растущих технологических компаний предусмотрен механизм льготного кредитования."Логика такая: в конечном счете заемщик получит под ключевую ставку займ до 300 миллионов рублей на срок до семи лет. За три года мы планируем выдать порядка 40 миллиардов рублей 250 МСП - такие целевые показатели в стратинициативе", - рассказал министр.В числе критериев для получения кредита, по его словам, выручка больше 100 миллионов рублей и ее рост в течение трех лет не менее 12% в год."Мы это все прописали, проект постановления должен до конца года выйти и, соответственно, с первого полугодия следующего года начнем выдачу кредитов", - добавил Решетников.

https://ria.ru/20211201/mishustin-1761625425.html

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экономика, михаил мишустин, максим решетников