https://ria.ru/20211201/mishustin-1761617100.html

Бизнес активно использовал механизмы поддержки, заявил Мишустин

Бизнес активно использовал механизмы поддержки, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.12.2021

Бизнес активно использовал механизмы поддержки, заявил Мишустин

Бизнес РФ активно использовал механизмы поддержки, в ноябре более 523 тысяч компаний обратились за грантами, более 40 тысяч заявок было подано на льготные... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:30

2021-12-01T12:30

2021-12-01T12:31

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бизнес РФ активно использовал механизмы поддержки, в ноябре более 523 тысяч компаний обратились за грантами, более 40 тысяч заявок было подано на льготные кредиты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства он напомнил, что по поручениям президента правительством задействован целый ряд мер поддержки, с ноября был запущен третий пакет мер.

https://ria.ru/20211130/putin-1761472318.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия