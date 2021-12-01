https://ria.ru/20211201/mishustin-1761617100.html
Бизнес активно использовал механизмы поддержки, заявил Мишустин
Бизнес активно использовал механизмы поддержки, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.12.2021
Бизнес активно использовал механизмы поддержки, заявил Мишустин
Бизнес РФ активно использовал механизмы поддержки, в ноябре более 523 тысяч компаний обратились за грантами, более 40 тысяч заявок было подано на льготные... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:30
2021-12-01T12:30
2021-12-01T12:31
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бизнес РФ активно использовал механизмы поддержки, в ноябре более 523 тысяч компаний обратились за грантами, более 40 тысяч заявок было подано на льготные кредиты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства он напомнил, что по поручениям президента правительством задействован целый ряд мер поддержки, с ноября был запущен третий пакет мер.
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экономика, михаил мишустин, россия
12:30 01.12.2021 (обновлено: 12:31 01.12.2021)
Бизнес активно использовал механизмы поддержки, заявил Мишустин
Премьер-министр Мишустин: более 523 тысяч компаний обратились за грантами