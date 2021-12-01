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Львова-Белова попросила усилить меры профилактики алкогольной зависимости
Львова-Белова попросила усилить меры профилактики алкогольной зависимости - РИА Новости, 01.12.2021
Львова-Белова попросила усилить меры профилактики алкогольной зависимости
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила Минздрав РФ усилить меры профилактики алкогольной зависимости среди будущих... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:03
2021-12-01T14:03
общество
здоровье - общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила Минздрав РФ усилить меры профилактики алкогольной зависимости среди будущих мам, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.По данным пресс-службы, по инициативе детского омбудсмена в Совфеде состоялось заседание круглого стола "Реабилитация родителей, имеющих проблемы с алкоголем, и профилактика расстройств, вызванных его избыточным употреблением".Кроме того, в ходе заседания Львова-Белова остановилась на вопросах обучения и повышения квалификации кадров помогающей сферы – педагогов, социальных работников, психологов – и предложила Минздраву, Минпросвещения и Минтруду совместно организовать ликбез для специалистов немедицинских специальностей, которые каждый день работают с подобными случаями."Важным, по мнению Марии Львовой-Беловой, остается вопрос обеспечения регионов достаточным количеством сертифицированных государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, разнообразия оказываемых ими услуг и их доступности для всех категорий семей", - говорится в релизе.
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общество, здоровье - общество, россия, мария львова-белова
14:03 01.12.2021
 
Львова-Белова попросила усилить меры профилактики алкогольной зависимости

Омбудсмен Львова-Белова попросила усилить меры профилактики алкогольной зависимости

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила Минздрав РФ усилить меры профилактики алкогольной зависимости среди будущих мам, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
По данным пресс-службы, по инициативе детского омбудсмена в Совфеде состоялось заседание круглого стола "Реабилитация родителей, имеющих проблемы с алкоголем, и профилактика расстройств, вызванных его избыточным употреблением".
"Мария Львова-Белова попросила коллег из Минздрава усилить превентивные меры, которые включали бы в себя информирование мам, раннюю диагностику, выработку единой позиции врачей, сопровождающих беременность", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе заседания Львова-Белова остановилась на вопросах обучения и повышения квалификации кадров помогающей сферы – педагогов, социальных работников, психологов – и предложила Минздраву, Минпросвещения и Минтруду совместно организовать ликбез для специалистов немедицинских специальностей, которые каждый день работают с подобными случаями.
"Важным, по мнению Марии Львовой-Беловой, остается вопрос обеспечения регионов достаточным количеством сертифицированных государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, разнообразия оказываемых ими услуг и их доступности для всех категорий семей", - говорится в релизе.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМария Львова-Белова
 
 
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