https://ria.ru/20211201/minirovanie-1761617648.html

В Москве не подтвердилось ни одно сообщение о минировании школы

В Москве не подтвердилось ни одно сообщение о минировании школы - РИА Новости, 01.12.2021

В Москве не подтвердилось ни одно сообщение о минировании школы

Несколько московских школ в среду получили информацию якобы о минировании, здания тщательно обследовали, все школы работают в штатном режиме, ни одно сообщение... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:32

2021-12-01T12:32

2021-12-01T12:32

происшествия

образование - общество

москва

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Несколько московских школ в среду получили информацию якобы о минировании, здания тщательно обследовали, все школы работают в штатном режиме, ни одно сообщение не подтвердилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Сегодня, 1 декабря, в несколько московских школ поступила информация о "минировании". После анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания. При этом администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации", - сообщили в пресс-службе.В департаменте отметили, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают все необходимое для обеспечения безопасности детей. "В настоящий момент ни одно сообщение о "минировании" не подтверждается, школы работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе департамента.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20211201/moskva-1761588316.html

https://ria.ru/20210721/minirovanie-1742156977.html

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происшествия, образование - общество, москва, россия