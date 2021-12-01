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https://ria.ru/20211201/minirovanie-1761617648.html
В Москве не подтвердилось ни одно сообщение о минировании школы
В Москве не подтвердилось ни одно сообщение о минировании школы - РИА Новости, 01.12.2021
В Москве не подтвердилось ни одно сообщение о минировании школы
Несколько московских школ в среду получили информацию якобы о минировании, здания тщательно обследовали, все школы работают в штатном режиме, ни одно сообщение... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:32
2021-12-01T12:32
происшествия
образование - общество
москва
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Несколько московских школ в среду получили информацию якобы о минировании, здания тщательно обследовали, все школы работают в штатном режиме, ни одно сообщение не подтвердилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Сегодня, 1 декабря, в несколько московских школ поступила информация о "минировании". После анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания. При этом администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации", - сообщили в пресс-службе.В департаменте отметили, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают все необходимое для обеспечения безопасности детей. "В настоящий момент ни одно сообщение о "минировании" не подтверждается, школы работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе департамента.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20211201/moskva-1761588316.html
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происшествия, образование - общество, москва, россия
12:32 01.12.2021
 
В Москве не подтвердилось ни одно сообщение о минировании школы

Все школы Москвы работают в штатном режиме, угрозы минирования не подтвердились

© Стройкомплекс МосквыШкола в Коммунарке
Школа в Коммунарке
© Стройкомплекс Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Несколько московских школ в среду получили информацию якобы о минировании, здания тщательно обследовали, все школы работают в штатном режиме, ни одно сообщение не подтвердилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Сегодня, 1 декабря, в несколько московских школ поступила информация о "минировании". После анонимного сигнала в учебные заведения прибыли сотрудники правоохранительных органов и тщательно обследовали здания. При этом администрации школ находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации", - сообщили в пресс-службе.
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В департаменте отметили, что образовательные организации действуют по инструкциям и делают все необходимое для обеспечения безопасности детей. "В настоящий момент ни одно сообщение о "минировании" не подтверждается, школы работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе департамента.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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