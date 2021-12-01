10:57 01.12.2021 (обновлено: 13:22 01.12.2021)
Состояние богатейших россиян c января выросло на 38 миллиардов долларов
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 38 миллиардов долларов
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Совокупное состояние самых богатых людей России с января увеличилось почти на 38 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
При этом месяцем ранее показатель составлял 65,6 миллиарда — то есть только за ноябрь лидеры рейтинга потеряли в общей сложности более 27 миллиардов долларов.
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Самым значительный прирост состояния отмечается у совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона — он разбогател на шесть миллиардов и с 30,8 миллиарда занимает первую строчку. Существенно увеличил богатство и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов — на 4,3 миллиарда. Теперь у него 21,6 миллиарда долларов, это оставляет его на пятом месте.
Вторым стал один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (он разбогател на 21 миллион, до 30 миллиардов), третьим — основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (прибавил 4,18 миллиарда, а всего у него 27,2 миллиарда долларов). На четвертой строчке расположился бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 3,12 миллиарда, до 27 миллиардов долларов.
Шестым в списке идет Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием 21,4 миллиарда долларов (плюс 310 миллионов), седьмым — Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", у него 19,6 миллиарда (плюс 2,95 миллиарда), восьмым — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние составило 18,3 миллиарда (плюс 2,16 миллиарда).
Ноябрьский обвал рынков привел к тому, что некоторые фигуранты списка немного обеднели. Так, девятое место занимает Роман Абрамович (Evraz), который потерял 691 миллион — сейчас у него 17,7 миллиарда долларов. А замыкает десятку бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко c 17,3 миллиарда (минус 787 миллионов).
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, в некоторых случаях — исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинге 500 богатейших людей мира, среди которых сейчас 27 россиян.