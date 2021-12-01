https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html

ЕК рассказала, где мигранты с белорусской границы могут попросить убежища

ЕК рассказала, где мигранты с белорусской границы могут попросить убежища - РИА Новости, 01.12.2021

ЕК рассказала, где мигранты с белорусской границы могут попросить убежища

Мигранты на границе Белоруссии и Евросоюза могут просить убежища только в приграничных странах — Польше, Латвии и Литве, заявил еврокомиссар Маргаритис Схинас... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:12

2021-12-01T16:12

2021-12-01T17:16

в мире

еврокомиссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Мигранты на границе Белоруссии и Евросоюза могут просить убежища только в приграничных странах — Польше, Латвии и Литве, заявил еврокомиссар Маргаритис Схинас на пресс-конференции.По его словам, беженцы должны обращаться к властям именно той страны, на границе с которой они оказались, но не других членов ЕС."Если они не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут также запросить убежище в самой Белоруссии, потому что Белоруссия присоединилась к Женевской конвенции (о статусе беженцев. — Прим. ред.). Или же они могут уехать домой", — сказал Схинас.Вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон, со своей стороны, пояснила, что мигранты не имеют возможности выбирать страну для убежища. "Если вы незаконно прибыли на территорию ЕС и не хотите запрашивать убежище (в стране прибытия. — Прим. ред.), от вас могут потребовать выехать", — подчеркнула она.При этом Йохансон добавила, что из этого правила есть исключение, когда высылка грозит беженцу проблемами на родине. В пример она привела белорусских оппозиционеров. "То есть это индивидуальные частные случаи, для всех остальных правило таково, что вы не имеете права выбирать, где запрашивать убежище, если вы незаконно прибыли в ЕС", — сказала вице-президент.Летом на границе Белоруссии с Польшей и республиками Прибалтики увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. По словам Александра Лукашенко, Белоруссия больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211115/frg-1759190608.html

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

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в мире, еврокомиссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, литва, белоруссия, латвия, польша, евросоюз, маргаритис схинас