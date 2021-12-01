16:12 01.12.2021 (обновлено: 17:16 01.12.2021)
ЕК рассказала, где мигранты с белорусской границы могут попросить убежища
ЕК разрешила мигрантам с границы с Белоруссией просить убежища лишь в сопредельных странах
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Мигранты на границе Белоруссии и Евросоюза могут просить убежища только в приграничных странах — Польше, Латвии и Литве, заявил еврокомиссар Маргаритис Схинас на пресс-конференции.
По его словам, беженцы должны обращаться к властям именно той страны, на границе с которой они оказались, но не других членов ЕС.
"Если они не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут также запросить убежище в самой Белоруссии, потому что Белоруссия присоединилась к Женевской конвенции (о статусе беженцев. — Прим. ред.). Или же они могут уехать домой", — сказал Схинас.
Вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон, со своей стороны, пояснила, что мигранты не имеют возможности выбирать страну для убежища.
"Если вы незаконно прибыли на территорию ЕС и не хотите запрашивать убежище (в стране прибытия. — Прим. ред.), от вас могут потребовать выехать", — подчеркнула она.
При этом Йохансон добавила, что из этого правила есть исключение, когда высылка грозит беженцу проблемами на родине. В пример она привела белорусских оппозиционеров.
"То есть это индивидуальные частные случаи, для всех остальных правило таково, что вы не имеете права выбирать, где запрашивать убежище, если вы незаконно прибыли в ЕС", — сказала вице-президент.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и республиками Прибалтики увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. По словам Александра Лукашенко, Белоруссия больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
12 ноября, 08:00Кризис неизбежен. Европу поставили перед тяжелым выбором