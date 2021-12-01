Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/migrant-1761687176.html
Украинские военные расстреляли мигрантов? Жуткие кадры
СМИ сообщили о расстреле мигрантов украинскими пограничниками - РИА Новости, 01.12.2021
Украинские военные расстреляли мигрантов? Жуткие кадры
В соцсетях и СМИ распространяется видео, на котором, как утверждают журналисты, украинские пограничники ведут стрельбу в сторону мигрантов на границе Белоруссии РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:26
2021-12-01T18:27
в мире
украина
белоруссия
вооруженные силы украины
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1759018268_79:212:2048:1319_1920x0_80_0_0_75032ef049dd372c3297f7e383f73bac.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В соцсетях и СМИ распространяется видео, на котором, как утверждают журналисты, украинские пограничники ведут стрельбу в сторону мигрантов на границе Белоруссии и Украины. На ролик обратил внимание телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.Издания отметили, что инцидент произошел 29 ноября. По их словам, речь идет о группе беженцев из Белоруссии. На видео цепочка людей пробирается ночью через лес. Внезапно кто-то из них падает навзничь, остальные бросаются бежать. После этого в кадре появляются вооруженные люди в военной форме. Они открывают огонь в направлении отступивших.Позже в пресс-службе государственной пограничной службы Украины опровергли сообщения о "расстреле". Эта информация фейковая и не соответствует действительности, подчеркнули они. В прошлую среду Киев объявил о начале спецоперации "Полесье" на границе с Белоруссией, так как угроза перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется. Пограничные наряды увеличат, параллельно власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва нелегалов. Патрулировать кордон будут авиация и беспилотники.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что они будут адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники. По его словам, эскалация кризиса может наступить в любой момент.
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-12-01T17:26
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1759018268_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_9632ba7aceba0439fc0b3488a5abca2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:26 01.12.2021 (обновлено: 18:27 01.12.2021)
 
СМИ сообщили о расстреле мигрантов украинскими пограничниками

В Сети появилось видео "расстрела мигрантов" из Белоруссии на украинской границе

© AP Photo / Ukrainian Police Press OfficeСотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В соцсетях и СМИ распространяется видео, на котором, как утверждают журналисты, украинские пограничники ведут стрельбу в сторону мигрантов на границе Белоруссии и Украины. На ролик обратил внимание телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Издания отметили, что инцидент произошел 29 ноября. По их словам, речь идет о группе беженцев из Белоруссии. На видео цепочка людей пробирается ночью через лес. Внезапно кто-то из них падает навзничь, остальные бросаются бежать. После этого в кадре появляются вооруженные люди в военной форме. Они открывают огонь в направлении отступивших.
Позже в пресс-службе государственной пограничной службы Украины опровергли сообщения о "расстреле". Эта информация фейковая и не соответствует действительности, подчеркнули они.
В прошлую среду Киев объявил о начале спецоперации "Полесье" на границе с Белоруссией, так как угроза перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется. Пограничные наряды увеличат, параллельно власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва нелегалов. Патрулировать кордон будут авиация и беспилотники.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
Посмотреть
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что они будут адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники. По его словам, эскалация кризиса может наступить в любой момент.
 
В миреУкраинаБелоруссияВооруженные силы УкраиныСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
Лента новостейМолния
Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"