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Украинские военные расстреляли мигрантов? Жуткие кадры

СМИ сообщили о расстреле мигрантов украинскими пограничниками - РИА Новости, 01.12.2021

Украинские военные расстреляли мигрантов? Жуткие кадры

В соцсетях и СМИ распространяется видео, на котором, как утверждают журналисты, украинские пограничники ведут стрельбу в сторону мигрантов на границе Белоруссии РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:26

2021-12-01T17:26

2021-12-01T18:27

в мире

украина

белоруссия

вооруженные силы украины

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В соцсетях и СМИ распространяется видео, на котором, как утверждают журналисты, украинские пограничники ведут стрельбу в сторону мигрантов на границе Белоруссии и Украины. На ролик обратил внимание телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.Издания отметили, что инцидент произошел 29 ноября. По их словам, речь идет о группе беженцев из Белоруссии. На видео цепочка людей пробирается ночью через лес. Внезапно кто-то из них падает навзничь, остальные бросаются бежать. После этого в кадре появляются вооруженные люди в военной форме. Они открывают огонь в направлении отступивших.Позже в пресс-службе государственной пограничной службы Украины опровергли сообщения о "расстреле". Эта информация фейковая и не соответствует действительности, подчеркнули они. В прошлую среду Киев объявил о начале спецоперации "Полесье" на границе с Белоруссией, так как угроза перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется. Пограничные наряды увеличат, параллельно власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва нелегалов. Патрулировать кордон будут авиация и беспилотники.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что они будут адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники. По его словам, эскалация кризиса может наступить в любой момент.

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-01T17:26 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии